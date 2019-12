Jens-Uwe Bogadtke glänzt mit Heine-Programm im Bodoni-Hof

Buskow

„Es ist eine alte Geschichte – doch bleibt sie immer neu ...“. Was Heinrich Heine da einst über die Liebe schrieb, gilt auch für seine anderen Texte. Es ist fast erschreckend, wenn man Verse wie „Die Wahl-Esel“ oder aus „ Deutschland – ein Wintermärchen liest“, wie brandaktuell die Gedichte Heines doch immer noch sind. Als hätten die Menschen nie aus den Fehlern der Geschichte gelernt.

Bezeichnend auch, dass Dichter und Denker wie Heine, die scharfsichtig und mit spitzer Feder ihre Sicht der Welt im Kleinen und Großen aufs Korn nehmen, auch heute noch nicht wohl gelitten sind. Heine verbrachte seine zweite Lebenshälfte im Exil – genau wie viele andere Autoren in vielen Ecken der Welt im Jetzt und Heute.

Volles Haus beim Heine-Programm im Bodoni-Hof Quelle: Regine Buddeke

Heinrich Heine gehört zu den ganz Großen in der deutschen Dichter-Landschaft. Jedes Jahr um den 13. Dezember herum, wenn sich sein Geburtstag jährt, möchte die Edition Bodoni diesen feiern. Auch in diesem Jahr hat Verleger Marc Johne zu einem Heine-Abend auf den Buskower Bodoni-Vielseithof eingeladen.

Wie in jedem Jahr soll ein Heine-Text –typografisch gestaltet und traditionell in Bleilettern gesetzt – auf einer der historischen Druckmaschinen gedruckt werden, die zuhauf – und zumeist noch funktionierend – im alten Kuhstall stehen und mit ihrer Patina der Veranstaltungslokation ganz besonderes Flair verleihen.

Jens-Uwe Bogadtke ist Mime am Theater im Palais

Und natürlich sollen auch Heine-Texte zu hören sein: In diesem Jahr hat Marc Johne den Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke eingeladen. Der Berliner Mime, der zum Ensemble des Theaters am Palais gehört, ist seit dem Jahr 2000 mit einem Heine-Programm unterwegs: Fein ausgewählte Texte und Verse, die er spricht und singt – begleitet von einem Pianisten, am Sonntagnachmittag ist das Sebastian Undisz, der die Heine-Vertonungen des Komponisten Henry Krtschil sensibel umsetzt.

Wieso gerade Bogadtke? Immerhin gibt es viele Heine-Interpreten. Marc Johne ist bei seiner Suche nach immer neuen Heine-Formaten auf ihn gestoßen. „Ich habe ihn angerufen“, sagt er. „Alles, was meinem Herzschlag entspricht, wird gnadenlos hierher geholt“, scherzt er. Das mit dem Herzschlag stimmt – Heine nimmt in der Edition Bodoni einen hohen Stellenwert ein. Und bei Jens-Uwe Bogadtke scheinbar auch, wenn man seinem Programm zuschaut.

Bogadtke taucht in die Texte ein wie in einen See, er geht ganz tief

Jens-Uwe Bogadtke agiert mimisch-gestisch-stimmlich stark. Quelle: Regine Buddeke

und fördert alles zutage, was Heine dort zwischen die Zeilen gelegt hat: mal witzig und ironisch, mal dramatisch-parodierend, mal lyrisch-zart aber auch bissig, lakonisch, anklagend, resignierend, wenn er über Politik und Zeitgeist schreibt oder hoffend, liebend und leidend, melancholisch oder bitter bis zart, wenn es um die Liebe geht. Heine war hochpolitisch und schöngeistig. Diesen Spagat beherrscht Bogadtke perfekt. Traumtänzerisch wandelt er zwischen hart und weich, laut und leise, zart und zornig, Scherz und Schmerz.

Mit großer Intensität und blitzschneller Wandlungsfähigkeit macht er den Heine so lebendig, dass es eine Lust ist. Die Zuhörer wälzen sich im Wechselbad der Gefühle – Rose, Lilie, Taube und die Lorelei einerseits – die scharfzüngig-politischen Esel- oder Ratten-Texte andererseits, die einem oft den Atem stocken lassen ob ihrer Aktualität.. Dem Schauspieler bietet das Heine-Werk eine riesige Spielwiese für den Parforce-Ritt der Emotionen.

Jedes Jahr gibt die Edition Bodoni anlässlich des Geburtstages von Heine ein neues Blatt mit einem Heinetext heraus: typografisch gestaltet, in Blei gesetzt und auf einer hundert Jahre alten Druckmaschine gedruckt. (Ausschnitt aus dem aktuellen Blatt) Quelle: Regine Buddeke

Er seufzt und säuselt, ätzt und äfft, klagt und knurrt. „ Heine berührt mich tief – und was er mit mir macht, kann man ja auf der Bühne sehen“, erzählt der Schauspieler in der Pause. „Er ist so voll Ironie und tiefer Traurigkeit, sein Leben ein ewiges Hin und Her. Er war ein so unheimlich kluger Mensch, dabei so witzig – das fasziniert mich so sehr.“

Seit 2000 spielt Bogadtke das Heine-Programm

Auch Musiker Sebastian Undisz – eigentlich nur „Vertretungs-Pianist“ ist fasziniert. „Es macht mir totalen Spaß. Schon wie er es zelebriert – diese schnellen Brüche zwischen hart und weich, witzig und ernst, dass man die Luft anhält.“ Er sei froh über das zahlreiche Publikum, das so wach für jede Nuance ist. Das ist seinerseits hin und weg. „Ich find’s großartig –am liebsten möchte ich mitsingen“, bekennt Jutta Schwetlick, die ein paar Heine-Gedichte aus der Schulzeit kennt, ihn aber im Laufe des Abends immer wieder neu entdeckt, wie sie sagt. Die Lorelei mag sie bis heute. „Und der Darsteller kann sehr gut singen“, lobt sie.

Immer wieder wabert das Lorelei-Melodiestück als Pianofetzen durchs Programm, switcht zur Marseillaise oder zu „Leise zieht durch mein Gemüt“. Die Texte kontrastieren. „Man macht aus deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen“, speit Bogadtke. „Wie der Hochaltar der Minne Wird zur ganz gemeinen Rinne!“, lässt er Heines Ulk auf die Pracht und Herrlichkeit der Männer Revue passieren, die halt auch zum – ähem – Pinkeln dient.

Wortgewalt des Dichters und Mienenspiel des Darstellers

Ein Prachtstück ist die Schilderung des Bacchanals,dem sich ein neugierig-gottesfürchtiger Fischer gegenüber sieht. Die Auflösung ist köstlich, das Publikum biegt sich angesichts der Wortgewalt des Dichters und dem Mienenspiel des Darstellers.

„... und sie erlischt, die arme Seele“, schließt Bogadtke – es soll nun an die Druckmaschine gehen. Die versagt jedoch den Dienst, ein Hebelchen der alten Technik scheint gebrochen –das kann man Heines scharfen Texten indes nicht anlasten. Das Publikum nimmt’s mit Humor: „Wir kommen wieder“, heißt es und Gastgeber Marc Johne kann am Ausgang viele Komplimente für den wunderbaren Nachmittag annehmen.

Die über hundert Jahre alten Druckmaschine streikte leider. Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke