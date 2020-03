Jetzt gibt es schon sechs Coronafälle in Neuruppin

Neuruppin

Die Zahl der Coronafälle in Neuruppin ist innerhalb eines Tages von einem auf sechs Personen gestiegen. Betroffen sind dabei zwei Schulen sowie eine Familie, die sich vermutlich bei einer privaten Feier in Berlin angesteckt hat, informierte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstagnachmittag. Weil unter den Infizierten auch zwei Lehrer zweier verschiedener Schulen sind, wurde diese geschlossen, für die Lehrer und Schüler gilt vorsorglich häusliche Isolation bis Ende März. Zudem hat der Landkreis die Einschränkungen für das öffentliche Leben in Ostprignitz-Ruppin verschärft. In Kürze mehr.

Von Andreas Vogel