Jirko Lehmann ist der neue Polizeichef in OPR

Neuruppin

Die etwa 200 Polizisten in Ostprignitz-Ruppin haben einen neuen Chef: Der Neuruppiner Polizeioberrat Jirko Lehmann (43) hat zum 1. Februar die Nachfolge von Polizeidirektor Lutz Jaenicke angetreten, der auf eigenen Wunsch in kleiner Runde zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Viele Stationen bis zur Heimat

Es sei nicht selbstverständlich, dass so ein nahtloser Übergang gelinge und wohl sogar einmalig, dass damit ein Polizist als Leiter einer Inspektion an seinen Geburts- und Heimatort zurückkehre, sagte Frank Storch, der Leiter der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, am Dienstag im Neuruppiner Ratssaal.

Dort wurde Lehmann im Beisein von Landrat Ralf Reinhardt ( SPD), Neuruppins Vize-Bürgermeisterin Daniela Kuzu und Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann sowie Vertretern der Justiz in seinem neuen Amt vorgestellt. Die Polizeidirektion Nord ist für die drei Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zuständig.

Jirko Lehmann, der 1976 in Neuruppin geboren wurde, verheiratet ist und zwei Kinder hat, hat in den vergangenen 15 Jahren reichlich Erfahrungen bei der Polizei gesammelt und dabei auf Ausdauer, Beharrlichkeit, Diplomatie und Kompromissbereitschaft gesetzt. Nach dem Studium an der Landespolizeischule war er zunächst bei der Bereitschaftspolizei in Oranienburg und später Dienstgruppenleiter in der Wache in Wittstock, bevor er nach Neuruppin wechselte und danach beim Polizeipräsidium in Potsdam fast alle Bereiche durchlief.

Masterarbeit zur Revierpolizei in Brandenburg

In der Prignitz war er Leiter der Führungsstelle bei der Polizei, dann war er für fünf Jahre im Potsdamer Innenministerium und leitete ab 2016 bei der Polizeidirektion in Neuruppin mehrere Fachabteilungen, darunter die für Mord und das Raubkommissariat. „Er ist fachlich kompetent und angenehm im Umgang“, sagte Frank Storch.

Landrat Reinhardt hofft, dass mit Lehmann das Sicherheitsempfinden der Bürger befördert werden kann, da dieser seine Masterarbeit zu der Frage „Wie sich Revierpolizei in Brandenburg entwickeln kann“ geschrieben habe. „Sicherheit ist ein hohes Gut“, betonte Reinhardt.

„Wir als Polizei sind für die Bürger im Landkreis da“, sagte Jirko Lehmann. Der Polizeioberrat will bei seiner Arbeit auf drei Säulen setzen: Dass die Polizei viel im öffentlichen Raum präsent und bei Gefahren schnell vor Ort ist; dass die Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern der Kommunen, den Feuerwehren und der Justiz ausgebaut wird und dass die Strukturen und Abläufe so aufgestellt sind, dass die Mitarbeiter der Polizei ihre wichtigen Aufgaben erledigen und damit auch zufrieden sein können.

„Sicherheit ist ein herausragendes Gut“

Lehmann zeigte sich optimistisch, dass dies gelingt, da in der Inspektion erfahrene und hoch motivierte Polizisten arbeiten und es gut funktionierende Abläufe gebe. Zwar gebe es ständig neue Herausforderungen, wie etwa die demografische Entwicklung oder die Digitalisierung, doch als Segler wisse er, wie schwierig es ist, hart am Wind zu fahren und dabei den Kurs zu halten.

„Sicherheit ist ein herausragendes öffentliches Gut, das allen Menschen im Land unabhängig ihrer sozialen Herkunft zusteht“, betonte der neue Polizeichef.

Die Combo des Polizeiorchesters spielte mit viel Schwung unter anderem die Titelmelodie der Tatort-Krimis. Quelle: Henry Mundt

Von Andreas Vogel