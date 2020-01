Joachim Cochois ist ein Jahrhundert alt

Neuruppin

Der glücklichste Moment in seinem Leben? Joachim Cochois überlegt kurz. „Als meine Frau Ja gesagt hat.“ Er wendet sich ihr zu und lächelt. Kaum merklich. Es scheint vielmehr, als ob die Jahrzehnte mit Mathilde Cochois vor dem inneren Auge des Mannes, der nicht mehr sehen kann, vorbeiziehen – und es waren viele.

Joachim Cochois ist am Donnerstag einhundert Jahre alt geworden. Die Schlange der Menschen, die ihm gratulieren, reißt nicht ab. Der Bürgermeister kommt vorbei, der Vize-Landrat, Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaft und der Kirche. Seine Familie ist sowieso da.

Auf einem Gut bei Breslau kam Joachim Cochois im Januar 1920 auf die Welt. Seine Familie stammte allerdings aus Neuruppin. „Mein Urgroßvater hatte eine Bäckerei in der Steinstraße“, berichtet Tochter Monika Wolter. Ihr Großvater konnte den Beruf wegen Staublunge nicht ausüben und ging als Gutsverwalter unter anderem nach Schlesien.

„Immer noch sehr innig miteinander“

Jahr um Jahr zog die Familie um. Joachim Cochois wurde in Breslau eingeschult. Seine Lehre zum Versicherungskaufmann begann er in Plauen. Dann kam der Krieg.

Der heute Hundertjährige wurde Soldat. Er war beim Arbeitsdienst in Ostpreußen, mit der Wehrmacht in Belgien, an der Ostfront und schließlich in der französischen Gefangenschaft. „Er hat über diese Zeit kaum gesprochen“, sagt Monika Wolter.

Joachim Cochois mit seiner Frau Mathilde und Tochter Monika Wolter. Quelle: Celina Aniol

1946 kam Joachim Cochois zu seinem Onkel nach Neuruppin. Fand Arbeit bei der Versicherungsanstalt. Und stieß dort auf seine Frau, die aus Galizien stammte und mit ihrer Schwester alleine in die Mark geflüchtet ist. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Joachim Cochois.

Im Dezember 1948 heiratete er die heute 96-Jährige, mit der er zusammen seit vier Jahren im Neuruppiner Seniorenhaus „Am Fontaneplatz“ lebt. „Sie sind immer noch sehr innig miteinander“, sagt seine Tochter, die 1949 geboren wurde.

37 Jahre lang im Vorstand der Genossenschaft

Als die Kreissektion der Versicherung in Neuruppin aufgelöst wurde, ging das Ehepaar 1951 nach Rathenow. „Das war unsere schönste Zeit“, erinnert sich Joachim Cochois. Nicht, weil er die Stadt so mochte. „Aber wir waren dort als Familie alleine auf uns gestellt.“ Losgelöst von den anderen Generationen, von den äußeren Verpflichtungen.

WBG-Vorstandsvorsitzender Frank Borchert kam ebenfalls zum Gratulieren vorbei. Er kennt Cochois länger als ein halbes Jahrhundert, weil die Garagen von Borcherts Eltern und der Familie Cochois benachbart waren. Quelle: Celina Aniol

1956 kamen die Cochois zurück. „Meine Frau hat die Luchluft nicht vertragen.“ Joachim Cochois war wieder bei der staatlichen Versicherung, arbeitete sich dort bis zum Abteilungsleiter hoch und wurde 1957 als Gründungsmitglied Teil der Wohnungsbaugenossenschaft WBG, die damals noch

„Ich habe das als meine Lebensaufgabe betrachtet“, stellt Joachim Cochois fest. Und sich gefreut, dass viele Mitglieder seiner Familie in der genossenschaftlichen Siedlung leben oder lebten: seine Schwiegermutter, seine Tochter, als sie von Zuhause ausgezogen ist, und zeitweise sogar die Enkel.

„Sein ein und alles war aber der Garten“, sagt seine Tochter. Zuerst einer in der Stadt, der wegen der Plattenbauten später platt gemacht wurde. Später einer mit einem Bungalow am Molchowsee. „Er hat da immer so viel gemacht. Ich denke, die ganze frische Luft dort, hat zu dem hohen Alter beigetragen.“

Vielleicht aber auch die Gene. Denn viele aus der Familie mit hugenottischen Wurzeln starben erst hochbetagt.

Von Celina Aniol