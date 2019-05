Neuruppin

Zwei 16-jährige Jugendliche mit 0,88 Promille und 0,65 Promille packten sich am Montag um 15.25 Uhr in einem Neuruppiner Discounter an der Trenckmannstraße alkoholische Getränke unter die Jacke und bezahlten an der Kasse lediglich Trinkpäckchen.

Nachdem sie von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurden, gingen alle in den Mitarbeiterbereich. Dort wurden beide aggressiv, zerstörten Glasflaschen und traten gegen Türen.

Mit Fäusten Mitarbeiter geschlagen

Danach gingen sie mit Fäusten auf den Mitarbeiter los und schlugen diesen gegen den Kopf.

Polizisten nahmen die Jugendlichen in Gewahrsam. Weil sie über Schmerzen klagten, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, der sie in die Ruppiner Kliniken brachte.

Die Jungs wurden an eine Betreuerin übergeben

Anschließend wurden die Jungs an eine Betreuerin ihrer Einrichtung übergeben. Der Mitarbeiter des Discounters lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Von MAZ-online