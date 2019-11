Neuruppin

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am hellen Tage in Neuruppin überfallen und ausgeraubt worden.

Der Junge Mann hielt sich am Samstag am Rande des Martinimarktes auf, als ihn gegen 15.45 Uhr in der Wichmannstraße in Höhe der Montessorischule ein halbes Dutzend südländisch aussehender Jugendlicher nach Zigaretten anschnorrte.

Die Schläger griffen ihm in die Jackentasche

Als der 17-Jährige ablehnte, soll ihm die Gruppe Schläge angedroht haben. Dann griffen ihm die Fremden in seine Jacken- und Hosentaschen. Einer stahl ihm das Geld aus seinem Portemonnaie, ein anderer seine schnurlosen Kopfhörer.

Als einer ihm noch das Handy wegnehmen wollte, floh der 17-Jährige und rief dann die Polizei. Die bittet nun Zeugen des Überfalls, sich zu melden.

Von MAZ-online