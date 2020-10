Juliane Schößler koordiniert den Alltag im Ruppiner Hospiz

Neuruppin

„Ich wollte das immer.“ Für die Neuruppinerin Juliane Schößler (42) stand schon früh fest, dass sie einmal in einem Hospiz arbeiten will. Wann und wo dieser Wunsch geboren wurde, das weiß Juliane Schößler nicht. Ihre Mutter ist Zahntechnikerin, ihr Vater Heizungsmonteur, die Schwester Versorgungstechnikerin.

Juliane Schößler legte ihr Fachabitur am Neuruppiner Oberstufenzentrum ab, wobei sie regelmäßig drei Tage in der Woche in einem Seniorenpark arbeitete. „Die Versorgung der Menschen stelle ich mir anders vor“, sagt Juliane Schößler. Da keimte wohl der Wunsch, später mal in einem Hospiz zu arbeiten.

Sie machte beim evangelischen Diakonissenhaus in Teltow ( Potsdam-Mittelmark) eine Ausbildung zur Altenpflegerin und betreute danach zunächst in Berlin mit einer Mannschaft von vier Leuten eine Wohngemeinschaft mit sechs Leuten, die an Demenz erkrankt sind, und arbeitete danach für ein halbes Jahr in einem Berliner Pflegeheim.

Berlin war der Lentzkerin zu laut

Doch die Hauptstadt lag ihr nicht. Zu laut, zu viel Trubel. Juliane Schößler wollte zurück in ihre Heimat. Sie ist zwar in Neuruppin geboren, aber das Gros ihrer Kindheit verbrachte sie in Lentzke. Dort wohnte die Oma, in das Dörfchen waren auch die Eltern gezogen, als Juliane Schößler vier Jahre alt war. „Die Landschaft um Neuruppin ist einfach schön“, sagt sie.

Nach einem Probetag fing sie im Sommer 2002 als Pflegefachkraft im Ruppiner Hospiz an, das wenige Monate vorher seinen Betrieb aufgenommen hatte. Es befand sich damals noch im S-Haus der Ruppiner Kliniken. Der Neubau neben dem Krankenhaus war 2004 bezugsfertig. Das stationäre Hospiz verfügt über zwölf Einzelzimmer mit einer kleinen Gartenterrasse.

Die 30 Mitarbeiter arbeiten im Drei-Schicht-System. „Jeder Tag muss abgedeckt sein“, sagt Juliane Schößler. „Das funktioniert nur im Team.“ Im August 2015 übernahm sie die Pflegedienstleitung und koordiniert seitdem den „normalen Alltag“.

In Corona-Zeiten rufen Angehörige viel öfter an

Dieser hat sich mit Ausbruch der Corona-Pandemie geändert. Denn wegen der Besuchsbeschränkungen rufen Angehörige viel öfter an, um mit den Hospiz-Bewohnern in Kontakt bleiben zu können. „Der soziale Kontakt ist wichtig, um sich wohl fühlen zu können“, sagt Juliane Schößler.

Neuruppin, Aleksandra Trawa (35), im Ruppiner Hospiz für den Pflegebereich zuständig Quelle: Andreas Vogel

Unterstützt wird sie unter anderem von Aleksandra Trawa (35). Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin, die ursprünglich aus Polen stammt und seit 2015 in Neuruppin lebt, kümmert sich im Hospiz um den Bereich Sozialdienst – und hat die Nachfolge von Renate Schwarz übernommen, die nun beim Aufbau des Hospizes in Wittenberge ( Prignitz) hilft.

Die Arbeit an dem Neubau in der Elbestadt, der über zwölf Zimmer sowie zwei Räume für Angehörige verfügen wird, soll bis Ende November fertig sein, so dass ab Januar 2021 dort der Betrieb beginnen kann, sagt Stephan Michelis, Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft.

