Neuruppin

Schwer verletzt hat sich ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagmittag in Neuruppin – laut Polizei aus eigener Unaufmerksamkeit.

Der junge Mann fuhr gegen 13 Uhr auf einer Honda auf der Fehrbelliner Straße in Richtung Innenstadt. An der Ampel vor dem Krankenhaus bemerkte er offenbar nicht rechtzeitig, dass die Autos vor ihm bremsen mussten. Das Motorrad krachte in Heck des Autos vor ihm, ebenfalls der Marke Honda.

Sturz direkt vor dem Krankenhaus

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 69 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Angehörige des Fahrer bargen es vom Unfallort.

Von MAZ-online