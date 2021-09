Kalksee bei Neuruppin: Naturschutzbund schlägt Alarm

Binenwalde

Das Fischmanagement im Kalksee soll geändert werden. Das fordert Tom Kirschey vom Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg und verwies am Dienstag auch auf die Ergebnisse von zwei ausgebildeten Naturschutztauchern.

Diese wollten am Dienstag eigentlich bis in eine Tiefe von acht Metern tauchen, um zu sehen, wie es den Pflanzen im Kalksee geht. Schließlich gilt dieser bei vielen Einheimischen und Touristen als der wichtigste und schönste Badesee von Neuruppin.

Die letzte Pflanze schon bei einer Tiefe von 5,2 Metern

Doch die beiden ehrenamtlichen Naturschutztaucher Silke Oldorff (56) und David Wortmann (44) kamen trotz der gut 30 Kilogramm schweren Ausrüstung gar nicht bis in eine solche Tiefe. Bereits ab vier Metern sei die Sicht schlecht gewesen und bei sechs Metern Tiefe war es „zappenduster“, sagte Oldorff nach dem Tauchgang. Demnach entdeckten die zwei Taucher bereits in einer Tiefe von 5,2 Meter die letzte Pflanze – das ist laut den Naturschützern ein schlechtes Zeichen.

„Der Kalksee ist in keinem guten Zustand“, sagte Kirschey. Der Nabu-Experte setzt deshalb auf das Land als Eigentümer des etwa 1,4 Kilometer langen und 700 Meter breiten Sees. Es müsse Fördermittel und klare Auflagen für den Fischer geben. Demnach sollten in den Kalksee ab sofort keine Karpfen mehr eingesetzt, die Hechte geschont und vor allem Weißfische geangelt werden. Zu den Weißfischen gehören Güster, Rotfeder und Ukelei.

Geforderte Auflagen könnten zu Aufschrei bei Anglern führen

Dem Nabu ist durchaus bewusst, dass es bei diesen Auflagen zu einem Aufschrei bei Anglern kommen könnte. Gleichwohl zeigte sich Tom Kirschey am Dienstag gelassen. „Wenn es dem See gut geht, dann geht es auch den Pflanzen und Fischen gut. Daran sollten auch die Angler interessiert sein“, so Kirschey.

Auch Naturschutztaucherin Oldorff bezeichnete die Lage für den Kalksee als bedenklich. Der See habe zwar ein sehr gutes Potenzial – allerdings müsste er sich wieder mal von den vielen Nährstoffeinträgen erholen können. „Diese Chance hat der Kalksee derzeit nicht“, so Oldorff.

Ökologischer Landbau reicht offenbar nicht aus

Offenbar reicht es nicht einmal aus, dass auf den umliegenden Feldern bereits seit einiger Zeit ökologischer Landbau betrieben wird und kaum noch Nährstoffe und Chemie in den See fließen. Deshalb fordert der Naturschutzbund das Land als Eigentümer des Kalksees zum Handeln auf, damit der See langfristig für Erholung, Tourismus und für die Natur erhalten bleibt.

Offen blieb am Dienstag, ob und wann das Land Brandenburg Fördermittel für den Kalksee zur Verfügung stellen wird. Der See ist Teil des Naturschutzgebietes Ruppiner Schweiz und der Ruppiner Seenrinne. Diese besteht aus dem Kalk-, dem Tornow- und Zermützelsee sowie dem Teetzen- und dem Molchowsee sowie dem Rhin und erstreckt sich über etwa 40 Kilometer.

Die Vielfalt im See hat sich dramatisch reduziert

„Es kann niemand ein Interesse daran haben, dass sich die Vielfalt der Organismen, Pflanzen und Tiere in unseren Seen weiter dramatisch reduziert“, sagte Naturschutztaucher Wortmann. Er hatte mit Oldorff im Kalksee nur wenige Arten gefunden, die in diesem Lebensraum eigentlich typisch sein sollten. Stattdessen förderten sie Wasserpflanzen zu Tage, deren Präsenz auf eine zu hohe Nährstoffkonzentration hinweist.

Von Andreas Vogel