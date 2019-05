Neuruppin

Ein Polizeibeamter ist am Dienstag gegen 10.40 Uhr bei einem Einsatz in der Ausländerbehörde in Neuruppin verletzt worden. Die Mitarbeiter der Behörde, die sich an der Heinrich-Rau-Straße in Neuruppin befindet, hatten die Polizei zu Hilfe gerufen, weil ein Kameruner in den Büros herumschrie und sich nicht beruhigen wollte.

Trotz Hausverbots hatte der 31-Jährige das Gebäude betreten und wollte es auch nicht wieder verlassen. Die Beamten sprachen dem Mann nun einen Platzverweis aus – auch da wollte der Kameruner nicht gehen.

Mit Gewalt aus dem Gebäude geführt

Polizeibeamte mussten ihn deshalb gewaltsam aus dem Gebäude führen. Jedoch konnte sich der 31-Jährige losreißen und schlug dann um sich.

Dabei verletzte er einen der Beamten. Der Wüterich musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder entlassen, hat aber nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.

Polizist zurzeit nicht dienstfähig

Der verletzte Beamte ist derzeit nicht dienstfähig.

Hintergrund des Ausrasters war nach MAZ-Informationen, dass der Mann Leistungen von der Ausländerbehörde begehrte, die ihm die Behörde aber nicht zubilligte.

Von MAZ-online