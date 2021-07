Kangatrainerin Jennifer Röhling gibt Mutter-Kind-Kurse in Neuruppin und Lindow

Neuruppin

Ruckzuck hat Jennifer Röhling ihren Arbeitsplatz auf der Wiese aufgebaut: Eine Decke für die Übungen, eine Box für die Musik. In einer Tasche hat sie ein paar Tragetücher und Babytragen zur Reserve und ein bisschen Babyspielzeug für alle Fälle. Nun wartet die junge Frau auf ihr „Material“ – junge Mütter, denen sie hilft, ihren Körper wieder in Form zu bringen und gleichzeitig Kontakt zu anderen Müttern zu haben. Nicht zuletzt geht es auch um die Vertiefung der Mutter-Kind-Beziehung.

Sportlich: Jennifer Röhling am Lindower Gudelacksee. Quelle: Regine Buddeke

Jennifer Röhling trägt fröhlich-rote Sportklamotten – auf dem Hosenbein der Leggins steht „Kangatraining“. Genau das ist es, was die 31-Jährige lehrt – sie hat selbst eine kleine Tochter und weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es für frischgebackene Mütter ist, sich um ihren eigenen Körper zu kümmern, wenn alle Nase lang das Kind an einem hängt und man selbst in dessen Ruhephasen entweder nicht rauskommt oder nicht runterkommt vom Sofa. Kanga ist da eine gute Lösung.

Kanga wurde 2012 entwickelt

Erfunden hat’s Nicole Pascha, Tänzerin beim österreichischen Staatsballett, die just das gleiche Dilemma hatte. Kurzerhand erkor sie sich ihr Baby als Trainingspartner und – ja, das auch – als Gewicht für Kniebeugen und Co. Sie band es ins Tuch und turnte los – natürlich nur so viel, dass es dem Baby Spaß macht und der Mutter auch. Man weiß, wie gerne Babys durchgeschuckelt werden. „Manche schlafen dabei ein, manche schauen aufmerksam umher“, weiß Röhling. Dass ein Baby weint, erlebt sie beim Kanga selten. „Die meisten Mamas stillen vorher.“

Jennifer Röhling turnt vor. Quelle: Regine Buddeke

Mit Kanga anfangen kann jede. „Aber es ersetzt nicht die Rückbildungskurse“, stellt Röhling klar, die trotz allem darauf achtet, dass alle Übungen den Beckenboden schonen. Etwa zehn Wochen nach der Entbindung könne frau mit Kanga starten. Dass dabei die Bindung zwischen Nachwuchs und Mutter enger wird, hat sie selbst erlebt.

Die Kinder haben Spaß an der Sache, die Mamas auch. Quelle: Regine Buddeke

Kanga hat viele Pluspunkte: „Man macht etwas für sich. Man macht etwas mit seinem Baby. Und man macht etwas mit anderen“, zählt sie auf. Der Austausch unter jungen Müttern, die gerade in Lockdownzeiten kaum mal rausgekommen sind, sei extrem gefragt. „Da entwickeln sich schon auch langjährige Freundschaften zwischen den Müttern“, weiß sie – man rede oft über sehr intime Themen. Und auch die Kinder seien mit Gleichaltrigen zusammen.

Kontakt mit anderen Müttern

Im Lockdown habe sie das Training online angeboten – die Mütter hätten ihr die Stange gehalten: „Sie brauchten die Anleitung und Kontakt“, hat sie gemerkt. Wahrscheinlich auch den Antrieb, den inneren Schweinehund zu besiegen. Jennifer Röhling gibt auch Abendkurse – für die Mütter allein, wenn Papa das Kind hütet.

Derzeit bietet sie Kurse – unter freiem Himmel – in Neuruppin und Lindow an. Die Gruppenstärke beträgt maximal zehn Mütter. Jennifer Röhling liebt den Job mit selbstbestimmten Arbeitszeiten – den sie so besser in den Alltag mit Kleinkind integrieren kann. 2019 habe sie mit Pre-Kanga – also vor der Geburt – begonnen und war fasziniert. Später, nach der Entbindung, machte sie mit Kanga weiter. Und wie kam sie dazu, selbst Trainerin zu werden?

Ab auf die Matte. Quelle: Regine Buddeke

„Meine damalige Trainerin wollte aufhören und fragte, ob ich nicht ihren Posten übernehmen will.“ Röhling, gelernte Sport und Fitnesskauffrau hatte zuvor in der Neuruppiner Therme als Fitnesstrainerin und Leiterin des Saunabereichs gearbeitet. Seit 2010 lebt sie in Neuruppin, das eigentlich nur eine Zwischenstation werden sollte – bis sie ihren Mann dort kennenlernte und heimisch wurde.

Das Baby als Gewicht fürs Training.. Quelle: Regine Buddeke

Achtung mit dem Beckenboden

Sie sagte zu, ging das Risiko der Selbstständigkeit ein. Röhling büffelte, bildete sich weiter: Man muss fit sein in Physiologie und Anatomie, Rektusdiastase und Beckenboden, Trainingsmethoden, Trageberatung und Schwangerschaftswissen. „Deswegen sind wir Kangatrainer bei Hebammen hoch angesehen, weil wir auf diese elementaren Dinge achten.“

Und Seelsorge bei Babyblues? „Klar, definitiv auch – da werden wir geschult.“ Natürlich sei sie keine Psychologin, aber man erkenne die Signale. „Dann fragen wir behutsam nach und vermitteln auch Kontakt zur Hilfe.“ Sie selbst arbeite eng mit der Familienberaterin.

Kind in der Trage – auch so kann man sich bewegen. Quelle: Regine Buddeke

Derzeit arbeitet sie an einer Instagram-Serie, in der sie den Mamas zeigen will, was es alles für Angebote in Ostprignitz-Ruppin gibt – von Babyschwimmen übers Netzwerk Gesunde Kinder, Osteopathen, Babyfotografie bis zu den Hebammen. „Damit die Mütter rauskommen von zuhause.“

Sie führt Interviews mit den Anbietern, schneidet kleine Videos. Nebenher vermarktet sie noch ein Online-Ernährungsprogramm. Kiloade heißt es, sie hat es mit dem Neuruppiner Fitnesstrainer Christopher Kutzer gemeinsam entwickelt. „Acht Wochen lang – und wird zu 100 Prozent von den Krankenkassen bezuschusst“, freut sie sich über den Ritterschlag „Das und die Kanga-Kurse: Damit habe ich mir meinen eigenen 20-Stunden-Arbeitsplatz geschaffen.“

Mama turnt, Baby hat Spaß.. Quelle: Regine Buddeke

