Wegen der Bauarbeiten für den Weg an der Stadtmauer wird ein Teil der Karl-Marx-Straße in Neuruppin ab kommenden Montag, 7. September, für alle Fahrzeuge gesperrt. Das kündigte die Stadtverwaltung am Mittwoch völlig überraschend an.

Zwischen der Fehrbelliner Straße an der Fontanekreuzung und der Rudolf-Breitscheid-Straße am Braschplatz kann die Karl-Marx-Straße in den nächsten Wochen nur noch von Bussen benutzt werden. Alle anderen Fahrzeuge müssen einer Umleitung folgen. Die Sperrung gilt ab Montag voraussichtlich bis Ende September, teilte Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott mit.

Vor einer Woche im Bauausschuss der Stadt hatte Bauamtsleiterin Marga Reinus zwar Arbeiten an der Karl-Marx-Straße angekündigt. Von einer Sperrung war dort aber keine Rede.

Weg an der Stadtmauer wird ausgebaut

Die Stadtverwaltung lässt in den nächsten Monaten einen weiteren Abschnitt der sogenannten Kommunikation befestigen, des Weges entlang der historischen Stadtmauer. Gebaut wird zwischen Karl-Marx- und Schifferstraße. 800.000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt eingeplant.

Die Arbeiten beginnen in der Karl-Marx-Straße. Da die Fahrbahn dort sehr breit ist und von besonders vielen Autos benutzt wird, will die Stadtverwaltung mittelfristig versuchen, das Überqueren der Straße von einem Abschnitt der Kommunikation in den nächsten für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu machen.

Im Konzept für den Umbau der Karl-Marx-Straße zu einer sogenannten Umweltverbundtrasse ist auch eine Mittelinsel auf der Fahrbahn der Karl-Marx-Straße vorgesehen. Der Bauausschuss hat den Plan bereits zugestimmt, die Stadtverordneten müssen das erst noch tun.

Autos werden durch die Präsidentenstraße umgeleitet

Wenn die Karl-Marx-Straße jetzt gesperrt wird, werden Autos zur B167 und von dort durch die Präsidentenstraße in die Innenstadt umgeleitet. Ein Abbiegen von der Franz-Künstler-Straße in die Altstadt ist bis Ende September nicht möglich.

Fußgänger können weiter an der Baustelle vorbeilaufen. Radfahrer müssen in diesem Bereich vorübergehend absteigen und können dann ebenfalls den Gehweg benutzen.

Von Reyk Grunow