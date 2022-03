Kyritz/Karwe

Beim Bezahlen an einer Tankstelle in Kyritz bemerkte am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Mitarbeiter Alkoholgeruch bei einem Kunden, der zuvor sein Fahrzeug betankt hatte und dann wieder losfuhr. Beamte stoppten den Hyundai gegen 18.45 Uhr in Karwe. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-jährigen Neuruppiner 2,64 Promille, teilte die Polizei mit.

Der 24-Jährige war in der Vergangenheit bereits unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Seinen Führerschein hatte er erst seit dem 14. März wieder.

Blut in Neuruppin abgenommen

Zur Entnahme einer Blutprobe sollte der Mann in die Inspektion gebracht werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er zu flüchten. Beamte verhinderten dies. Dabei leistete der Mann Widerstand und wurde gefesselt.

Ein Arzt entnahm in Neuruppin letztlich eine Blutprobe. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten.

