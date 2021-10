Am Wahlsonntag kam Kater Peppi mit einem kreisrunden Loch am Hals nach Hause – wahrscheinlich ein Luftgewehr-Angriff. Es ist nicht der erste Fall im Neuruppiner Stadtteil Treskow. Besitzerin Heidrun Wick vermutet, dass ein militanter Katzenhasser in der Nachbarschaft lebt. Eine Spurensuche.