Neuruppin

Wenn Katrin Nikiforow aus ihrem Bürofenster schaut, sieht sie die markanten Turmspitzen der Klosterkirche vor dem Ruppiner See. Für die 56-Jährige ist es die Erfüllung eines Traums, im Ruppiner Land zu arbeiten und zu leben. Die studierte Sozialpädagogin ist die neue Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Ostprignitz-Ruppin.

„Ich liebe die Gegend in Nordbrandenburg“, erklärt die gebürtige Hennigsdorferin, warum es sie in die Mark verschlagen hat. Als Kind sei sie oft über den Ruppiner See gesegelt, habe die Wälder durchstreift. „Es war schon immer mein Traum, hier zu leben“, sagt die Neu-Schwanowerin, die bis Anfang des Jahres noch zwischen Berlin und Neuruppin pendelte.

Katrin Nikiforow ist seit dem 1. Juli 2020 Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands

Für sie war es im vergangenen Jahr eine glückliche Fügung, dass Michael Sachs, der ehemalige Awo-Chef, in den Ruhestand gegangen ist. Seit Juni 2020 arbeitet sie nun im Awo-Hauptsitz in der Neuruppiner Präsidentenstraße, seit dem 1. Juli als Geschäftsführerin. Der richtige Arbeitsplatz für die Frau, die bis dahin als Sozialpädagogin in Berlin tätig war.

Awo OPR feiert Fasching 2020. Quelle: AWO OPR

„Ich hatte Erfahrung als Geschäftsführerin im Bereich Kinder- und Jugendarbeit – habe lange Zeit für das Deutsche Rote Kreuz gearbeitet – also föderal und mit Ehrenamtlern“, erklärt sie, warum die Awo genau der richtige Platz für sie ist.

Ihr Vorgänger habe ihr ein gut aufgeräumtes Unternehmen und eine hochmotivierte Mitarbeiterschar hinterlassen, lobt sie. „Es ist mir also nicht schwer gefallen, mich schnell einzuarbeiten.“ Denn das Awo-Netzwerk ist ein breit aufgestelltes Konstrukt – mit seinen 26 verschiedenen Standorten in den Geschäftsstellen-Bereichen Neuruppin, Kyritz, Wittstock und Rheinsberg und unterschiedlichsten Angeboten.

Kinder- und Jugendhilfe

„Inhaltlich geht es einmal um Kinder- und Jugendhilfe“, erklärt Katrin Nikiforow. „Und weiterhin um Eingliederungshilfe – für Menschen mit Beeinträchtigungen.“ Darüber hinaus betreibt die Awo OPR, die 1996 gegründet wurde, auch fünf kleinere bis große Kitas – alle im Raum Rheinsberg. „In unsere Kitas gehen zwischen 400 und 500 Kinder.

Ausflug nach Bartschendorf. Quelle: AWO OPR

Da leisten wir sehr gute Arbeit“, so die Geschäftsführerin. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe betreibt die Awo stationäre Wohngruppen für Kids, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. „Die betreuen wir auch als Volljährige noch weiter – im betreuten Einzelwohnen.“

Die Awo unterhält Tagesgruppen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien – außerdem gibt es ambulante Familienhilfe im Auftrag des Jugendamtes. „Da gehen ausgebildete Fachkräfte in die Familien“, so Nikiforow. In der Eingliederungshilfe – also ambulant unterstütztem Wohnen – hat die Awo entweder selbst die Wohnungen oder mietet sie eigens an. Rund 80 Nutzer werden derzeit in dieser Form von der Awo betreut.

Beratungs- und Kontaktangebote

Weiterhin gibt es in Kyritz, Wittstock und Neuruppin ein Teilhabezentrum mit verschiedenen Beratungs- und Kontaktangeboten. „Wir unterstützen auch bei der Gründung von Selbsthilfegruppen“, sagt Katrin Nikiforow. Und in Kyritz und Wittstock betreibt die Awo auch ein Familienzentrum – auch dieses Angebot wird von den Ostprignitz-Ruppinern gut angenommen. Rund 200 Mitarbeiter sind insgesamt bei der Awo beschäftigt – dazu kommen 141 Ehrenamtler, die sich in den Awo-Ortsgruppen Rheinsberg, Kyritz, Neuruppin und Heiligengrabe engagieren.

Die Awo arbeitet auch mit anderen artverwandten Trägern zusammen, beschreibt es die Geschäftsführerin – etwa mit dem DRK, der Volkssolidarität und dem Friedenshort Heiligengrabe. Finanziert wird die Awo im wesentlichen durch den Landkreis OPR. „Oder auch partiell per Zuwendung von den Bundesländern, die Kinder zu uns entsenden.“

Ausflug zum Martinimarkt Neuruppin. Quelle: AWO OPR

Derzeit, räumt Katrin Nikiforow ein, sei die Arbeit durch die Corona-Pandemie natürlich arg erschwert. „Aber das geht ja nicht nur uns so.“ Es sei schon kompliziert, das eigentliche pädagogische Konzept adäquat umzusetzen – der strengen Hygienrichtlinien wegen. Das Awo-Konzept basiere schließlich nicht auf Kontaktsperre, sondern Kontaktsuche – nicht auf Abstand, sondern vielmehr Nähe.

Corona: Gruppenangebote können nicht stattfinden

„Das schränkt unsere Arbeit natürlich sehr ein“, so Nikiforow. „Wir dürfen die Kontakt- und Beratungsstellen ja nicht öffnen. Das ist schwer für die Mitarbeiter. Und noch viel schwerer für die Betroffenen, die unter Isolation und Vereinsamung leiden.“ Persönliche Kontakte seien derzeit meist tabu, Gruppenangebote können ebenfalls nicht stattfinden.

Gleichwohl bemühe man sich, den Kontakt zu den Schützlingen nicht abreißen zu lassen: „Wir sind sehr herausgefordert, den Kontakt irgendwie zu halten, besonders zu denen, die es dringend brauchen.“ Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen neigen ja dazu, sich in Krisen zurückzuziehen.

Fotoprojekt im Neuruppiner Tempelgarten. Quelle: AWO OPR

Auch für die Mitarbeiter der Wohngruppen sei es ein Kraftakt, die Kinder zusätzlich zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung zusätzlich auch noch zu unterrichten. „Und auch die Telefone in den Beratungsstellen stehen nicht still“, so Nikiforow. Für die Mitarbeiter eine extrem harte Zeit.

Kitaleiterinnen in vorderster Front

„Wir wollen ja Menschen zusammenbringen, dass sie sich gegenseitig helfen – das ist jetzt schon sehr lange nicht möglich. Zu lange“, sagt sie. Immerhin: Durch Homeoffice und mehr sei es bislang gelungen, dass die Awo weitgehend gesund durch die Krise gekommen ist.

„Es gab schon mal die ein oder andere Quarantäne, auch Infizierte – schon wegen der geöffneten Kitas“, räumt Nikiforow ein. „Aber schwer getroffen hat es uns glücklicherweise nicht.“ Gerade die Kitaleiterinnen würden in vorderster Front kämpfen: „Die müssen schon den ein oder anderen Ärger seitens der Eltern abfangen“, weiß sie.

Ausflug zum Tierpark Perleberg Quelle: AWO OPR

Was wünscht sich die Geschäftsführerin für die Zukunft nach Corona? „Für unsere Beeinträchtigten im betreuten Wohnen mehr Teilhabe – etwa bessere Zuverdienstmöglichkeiten und teilweise Integration in den ersten Arbeitsmarkt“, sagt sie. Das sei schon mal ganz gut gelaufen aber dann schleichend abgebaut worden. „Im Kinder- und Jugendbereich wollen wir unsere Angebote qualitativ noch stärken und den aktuellen Herausforderungen anpassen – wir haben verstärkt mit Kindern mit Suchtproblemen zu tun.“

Wunsch: Unterstützung im Bereich der Wohnraumbeschaffung

Außerdem, so Nikiforow, wünsche sie sich mehr Unterstützung der Akteure im Bereich der Wohnraumbeschaffung für beeinträchtigte Menschen. „Für die wird passender Wohnraum immer knapper. Und: Manche Vermieter wollen uns nicht als Mieter“, konstatiert sie. Trotzdem hat die Awo viele Pläne für die Zukunft: „Wir haben ein großes Haus in Rheinsberg – ein Wohngruppenprojekt in der Berliner Straße. Das wollen wir in den nächsten beiden Jahren grundsanieren. Und außerdem wollen wir endlich unsere sämtlichen Verwaltungsvorgänge digitalisieren. Mit moderner Software.“

Von Regine Buddeke