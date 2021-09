Keime im Trinkwasser: Kreis OPR gibt Entwarnung für zwei Ortsteile

Neuruppin

Die Einwohner von Stöffin und Rohrlack müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen, bevor sie es trinken, damit die Zähne putzen oder es zum Zubereiten von Lebensmitteln verwenden. Das hat die Kreisverwaltung in Neuruppin am Montag mitgeteilt, nachdem die Ergebnisse von Nachprobungen ausgewertet wurden. Demnach gibt es in den beiden Ortsteilen im Trinkwasser keine Keime mehr.

„Alle Nachproben waren negativ“, freute sich auch Thomas Kresse. Der Direktor des Amtes Temnitz ist zugleich stellvertretender Vorsteher des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz. Vorsteher Ralph Bormann ist seit Montag im Urlaub.

Wasserprobe aus Protzen ist verschwunden

Der Zweckverband betreibt das Wasserwerk Küdow-Lüchfeld, von dort beziehen die drei Ortsteile Stöffin, Protzen und Rohrlack ihr Wasser – in den drei Ortsteilen waren Anfang September coliforme Bakterien, Enterokokken und Escherichia coli, im Wasser festgestellt worden.

Während es am Montag Entwarnung für Rohrlack und Stöffin gab, ist es noch unklar, wie es in Protzen mit dem Trinkwasser aussieht. Die Probe aus Protzen war durch ein Versehen verschwunden, hieß es am Montag. Deshalb müsse das Trinkwasser in Protzen noch einmal geprüft werden.

Ergebnis der Nachprobe könnte am Dienstag vorliegen

Kresse geht davon aus, dass es auch für die Einwohner in Protzen keinen Grund mehr gibt, das Wasser vor dem Nutzen abzukochen. Der stellvertretende Verbandsvorsteher hofft, dass sich das am Dienstag bestätigt – dann soll das Ergebnis der Nachproben aus Protzen vorliegen.

Coliforme Keime können bis zu zwei Wochen in Wasser überleben und sich vermehren. Wer die Darmbakterien zu sich nimmt, kann eine Infektion bekommen. Fieber, Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen sind erste Symptome. Sie können auch erst ein bis zwei Wochen nach der Infektion auftreten.

