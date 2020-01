Keimzeit und andere Kracher im Kornspeicher

Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr – Jig Jam mit Bluegrass, Irisch Folk und Americana (Tickets: 20 Euro)

Freitag, 21. Februar, 20 Uhr – Ljodahått - Nordisches Liedgut trifft auf Jazz, Rock und Folk (Tickets: 25 Euro)

Sonntag, 23. Februar, 17 Uhr – Sing de la sing – alle singen, all night long – und doch kein Karaoke (Tickets: VVK 15 Euro/ AK 18 Euro)

Donnerstag/Freitag, 23./24. April, 20 Uhr – Keimzeit - Das Schloss (Tickets: 30 Euro)

Samstag, 25. April, 20 Uhr - Felix Meyer Trio - Die im Dunkeln hört man doch! Von der Landstraße in die Clubs (Tickets: 25 Euro)

Samstag, 16. Mai, 20 Uhr – Reinhardt Repkes Club der toten Dichter - Theodor Fontane neu vertont - Derniére (Tickets: 30 Euro)

Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde früher. Karten zu allen Konzerten gibt’s im Kornspeicher, Neumühle 3, 16827 Alt Ruppin (03391/7 51 50), im Weinhaus am Neuen Markt, Kommissionsstraße 17 und im „Zeitlos“ in der Bilderbogenpassage in Neuruppin. Mehr Infos unter www.kornspeicherneumuehle.de