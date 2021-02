Fast 3500 Wildunfälle gab es im vergangenen Jahr im Bereich der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Das ist der zweithöchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Ein Konzept gegen Wildunfälle hat die Polizei nicht. Sie appelliert an die Autofahrer, sich an die Tempo-Beschränkungen zu halten.