Betriebsräte der Ruppiner Kliniken haben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in Berlin geschrieben. Der Grund ist das vom Bundestag im vergangenen Jahr beschlossene „Krankenhauszukunftsgesetz“, kurz KHZG. Das Gesetz sieht nicht allein Hilfen bei der Digitalisierung der Kliniken in Deutschland vor, sondern ebenfalls Prämien für Beschäftigte in Krankenhäusern, die besonders viele Corona-Patienten betreuen.

Insgesamt 100 Millionen Euro stellt der Bund für diese „Corona-Prämie“ bereit, wobei die Kliniken selbst entscheiden, wie hoch die Prämie bei den jeweiligen Beschäftigten ausfällt. Bis zu 1000 Euro je Person sollen möglich sein, heißt es in dem Gesetz.

Die meisten Corona-Patienten werden in Neuruppin behandelt

In den Ruppiner Kliniken werden zwar seit Dezember die meisten Corona-Infizierten in ganz Brandenburg behandelt, doch zum Unmut der Betriebsräte sind die Mitarbeiter des Neuruppiner Krankenhauses bei den Corona-Prämien „bisher komplett leer ausgegangen“, sagt Betriebsratsvorsitzender Christian Scherkenbach. Der Grund ist offenbar, dass weder die hohe Motivation und der Einsatzwillen der Beschäftigten zählen, sondern lediglich, wie viele Corona-Infizierte bei der ersten Welle in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Bei der ersten Welle der Corona-Pandemie waren im vergangenen Jahr bekanntlich vor allem Bayern, Baden-Württemberg und das Ruhrgebiet betroffen, während derzeit laut den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI) vor allem die Bundesländer Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen mit besonders hohen Inzidenzwerten auffallen.

Klinik-Beschäftigte mit „unglaublicher Leistung“

Laut Betriebsrat Scherkenbach erhalten wohl lediglich 434 von 1585 allgemeinen Krankenhäusern in Deutschland vom Bund für ihre Mitarbeiter eine Corona-Prämie. Die Betriebsräte sprechen deshalb in ihrem offenen Brief an die Kanzlerin von einem „peinlichen Geschacher“ des Gesundheitsministers Jens Spahn ( CDU) und fordern, dass dieses aufhört.

Diese Forderung unterstützt auch Philipp Wacker. Der Wittstocker CDU-Kreistagsabgeordnete ist kommissarischer Chef des Aufsichtsrates der Pro-Klinik-Holding, zu der die Ruppiner Kliniken gehören. Die „unglaubliche Leistung“ der Mitarbeiter des Neuruppiner Krankenhauses sollte vom Bund „monitär berücksichtigt werden“, betont Wacker. „Die Leute, die die Leistung erbringen, sollten auch davon profitieren.“

Bund sieht nur die Zeit von Januar bis Mai 2020

Wacker verwies darauf, dass die Ruppiner Kliniken als sogenannter Schwerpunktversorger die Hauptlast für die medizinische Versorgung der Menschen in drei Landkreisen tragen und darüber hinaus bereit sind, auch Patienten aus anderen Regionen zu behandeln. „Das sollte gewürdigt werden“, so Wacker.

Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin ließ am Mittwoch indes die Frage unbeantwortet, ob auch das Personal auf eine Prämie hoffen darf, das derzeit die vielen Patienten der zweiten Corona-Welle in den Kliniken behandelt und versorgt. Eine Sprecherin verwies auf MAZ-Nachfrage lediglich darauf, dass sich Gesundheitsminister Spahn mit dem Bund der Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf das Konzept für die finanzielle Würdigung der Pflegekräfte und anderer Beschäftigter in den Krankenhäusern geeinigt hatte.

Demnach wurde aber allein der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai des vergangenen Jahres betrachtet. Als besonders belastet gelten Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten, die in jener Zeit mindestens 20 Corona-Patienten voll- oder teilstationär behandelt haben. Bei Kliniken mit mehr als 500 Betten mussten mindestens 50 Covid-Patienten behandelt werden, um Anspruch auf die Prämie zu haben.

In vier Wochen mehr als 200 Covid-Patienten aufgenommen

Diese Zahlen werden im Neuruppiner Krankenhaus, das 800 Betten hat, derzeit locker erreicht. Allein seit Mitte Dezember wurden in den Ruppiner Kliniken mehr als 200 Covid-Patienten stationär aufgenommen, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen.

Der Höchstwert im Dezember lag demnach bei 96 Covid-Patienten und im Januar sogar bei über 100. Deshalb mussten viele andere medizinischen Eingriffe abgesagt und verschoben werden.

Milliarden vom Bund für Tui und die Lufthansa

Aktuell werden im Neuruppiner Krankenhaus 58 Patienten, die an einer Covid-19-Erkrankung leiden, medizinisch versorgt. „Es gibt eine hohe Dynamik und eine große physische und psychische Belastung für das Personal“, so Clasen.

Hinzu kommen Irritationen: Denn der Bund hat der Lufthansa und dem Reiseveranstalter Tui wegen der Corona-Krise Hilfen in Milliarden-Höhe gewährt. „Das kann kaum ein Mitarbeiter verstehen, der in den Kliniken arbeitet und keine Prämie erhält“, so Scherkenbach.

