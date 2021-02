Keine Jägertreffen in Ostprignitz-Ruppin trotz wichtiger Themen

Kyritz/Neuruppin

Unter Weidleuten wächst der Frust. Bei offensichtlich zu vielen wichtigen Themen werden in zu kurzer Zeit zu wichtige Gesetzesänderungen oder Verordnungen diskutiert. Manches ist längst umgesetzt. An der „Basis“ aber fehlt seit der Corona-Pandemie ein gewisser Debattenraum. Allein online wird viel gelesen und gehört und durcheinander diskutiert. Länderspezifische Regeln sorgen zusätzlich für Irritationen.

Und jetzt werden auch in Ostprignitz-Ruppin die nächsten Jägerschaftstreffen gestrichen. Sie sind die kleineste Einheit für organisierte Jäger, um wenigstens etwas Meinung zum Landesjagdverband und weiter in die höhere Politik zu tragen. Doch ohne diese Treffen gibt es keine Delegierten und damit auch keine Kreisjagdverbandsversammlung.

Anzeige

Wittstocker und Kyritzer hatten Termine schon festgelegt

„Wir müssen das alles nach hinten schieben“, bedauert es Tobias Wagner, der Vorsitzende des Ostprignitz-Ruppiner Kreisjagdverbands. Für den Neuruppiner Bereich habe es erst gar keinen Termin gegeben. Das Treffen der Wittstocker, deren Jägerschaft vom KJV-Vorstandsmitglied Sebastian Paul geleitet wird, war für den 18. Februar in der Gaststätte Texter in Papenbruch vorgesehen. Die Kyritzer Jägerschaft, wo Wagners Vorgänger Jürgen Rinno Ansprechpartner ist, sollte sich am 26. Februar in „Ribbes Gasthaus“ in Wusterhausen treffen.

„Es ist absehbar, dass daraus nichts wird“, sagt Wagner auch mit Blick auf die Delegiertenversammlung, die ansonsten Anfang März stets mit 40 bis 45 Teilnehmern in Netzeband erfolgt. Wagner kommuniziert Meinungen und Beschlüsse danach normalerweise in den Landesverband, wo er zum erweiterten Vorstand gehört. Und dessen Präsident wiederum sitzt im Landesjagdbeirat.

Bei der 2019er Versammlung des Kreisjagdverbands OPR in Netzeband gab Jürgen Rinno (l.) aus Kyritz seinen Vorsitz an Tobias Wagner aus Neuruppin ab. Quelle: Archivfoto Matthias Anke

Etwa 630 Mitglieder zählt der Kreisverband insgesamt. „Wir haben viele junge, aber eben auch viele ältere unter uns“, erklärt der 33-Jährige: „Online-Konferenzen sind für uns daher nicht praktikabel.“

Wie lassen sich im ASP-Fall die Jäger mobilisieren?

Das Themenspektrum wäre breit. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) gehört dazu. „Wir stehen als Verband mit dem Veterinäramt in Kontakt, gehen der Frage nach, wie und wo wir schnellstmöglich Leute herbekommen könnten, wenn es um einen Zaunbau geht“, berichtet Tobias Wagner. Aber vieles geschehe da eben nur auf Zuruf. „Wenn so ein Zaun gebaut werden müsste, geht das besser, wenn dieser Streifen eingeebnet ist. Wo also steht einer mit einem Pflug bereit?“ Und für den Zaunbau und erst recht die dann konzentrierte Jagd frage sich: „Wie können wir schnell viele Leute mobilisieren?“ Was alles schief gehen kann, habe sich in anderen Landesteilen gezeigt.

Schon folgt die Landesebene: Wo es sogenannte ASP-Restriktionsgebiete gibt, wurde nebenher auch gleich noch die Rehwildbejagung vom 15. Januar bis 31. Januar verlängert. Beim Jäger „ohne ASP“ aber kamen mehr Fragen an als Antworten: Gilt das für den gesamten Landkreis dieser Zone oder auch angrenzende Kreise? Oder doch fürs ganze Land? Der Waldumbau – künftig ohne Umzäunungen – verlange ja möglichst wenig Schalenwild, vor allem am besten kaum noch Rehe.

Umstrittene Wolfsverordnung

Der Buschfunk sorgte auch rund um die neue Wolfsverordnung des Landes schon für viel Rätselraten. Es spricht sich herum, Wölfe dürften bald „leichter“ geschossen werden, zumindest sobald sie wirtschaftliche Schäden anrichten. Doch wer sich umhört, dem wird abgewunken angesichts des Prozederes: Schaden melden. Wolfsriss bestätigen lassen. Antrag auf Abschuss stellen. Landwirt oder Jäger? Genehmigung abwarten – in zeitlichen und räumlichen Grenzen.

Der Wolf habe nämlich nichts weiter zu tun, als an Ort und Stelle noch immer auf den Jäger zu warten, der ihn – wenn überhaupt – zuvor nur einmal im Jahr per Zufall sah oder nur über andere von ihm hörte. Das sei von vorneherein zum Scheitern verurteilt, heißt es.

Wärmebildtechnik, Jagdgebietsgrößen, Nutrias

Und was, wenn in und um die Wälder herum wochenlang kein Wild mehr in Anblick kommt, weil ein Wolf des Weges zieht? In der Feldflur könnte der Schaden daraufhin zunehmen. Wiederholt sich das, wer wolle da noch pachten? Und zu welchem Preis?

Fragen über Fragen. Auch: Die einen dürfen bei Wildschweinen Wärmebildtechnik anwenden, und für die im Nachbarbundesland ist es strikt verboten. In Whatsapp-Gruppen oder anderen Infokanälen wie sozialen Netzwerken mit Teilnehmern aus dem Bundesgebiet ploppt eine neue Regelung nach der anderen auf. Oder sind es doch nur Ideen? Plötzlich ist auch noch die „freie Jagd“ auf Flächen ab einem Hektar Größe für jeden Landeigentümer im Gespräch. Und nebenher kommt Post von einem Wasser- und Bodenverband, der darum bittet, fremde, vom Land bestellte Nutriajäger ins Revier zu lassen.

„Sich sehen und auch mal schimpfen können“

Stoff genug, um sich von Angesicht zu Angesicht in größeren Runden auszutauschen, Behördenvertreter oder andere Experten dazu einzuladen und für Erklärungen zu sorgen. Doch daraus wird vorerst nichts.

„Die Termine hatten wir ja schon nur prophylaktisch gemacht“, sagt Jürgen Rinno, Wagners Vorgänger als KJV-Chef und für die Jägerschaft in Kyritz der Ansprechpartner. Eine virtuelle Alternative sieht auch er nicht. „Unter uns sind ja doch viele ältere Leute“, sagt er und ergänzt: „Es war schon immer wichtig, sich zu sehen und auch mal schimpfen zu können.“

Jäger wollen mehr eingebunden werden

Was alles nicht einfacher mache: Es gelten eine Satzung und demnach Fristen, auch für Einladungen. Voriges Jahr erfolgten die Jägerschaftstreffen in der Region zwar. Doch dann kam der „Lockdown“. Auf Landesverbandsebene fiel die Versammlung aus.

„Da stellt sich dann ja auch die Frage von Beschlussfähigkeiten“, sagt Rinno mit Blick auf kleinere Runden, die sich irgendwie doch online „treffen“. Und: „Es ist nicht schön, wenn unsere Mitglieder zu wenig eingebunden werden.“

Neues Bundesjagdgesetz steht an

Onlineinfos, Whatsapp-Gruppen, Buschfunk – bundesweit werden so viele jagdliche Neuerungen diskutiert wie lange nicht. Grund ist auch die Überarbeitung des Bundesjagdgesetzes. Es geht um einheitliche Jägerprüfungen, was weniger fraglich anmutet. Aber auch um die Minimierung von Blei in der Munition. Minimierung oder bleifrei? Welche Bestände sind bis wann aufzubrauchen? Nicht jede, vor allem ältere Flinte ist für Stahlschrot geeignet. Und so weiter.

Wer den Termin kannte und wusste, wie er es anstellt, konnte vor wenigen Tagen die erste Lesung des neuen Bundesjagdgesetzes online verfolgen. Ein langjähriger Wusterhausener Jäger kommentierte die Beiträge von mehr als der Hälfte der Redner so: „Die haben kein Kontakt mehr zur Basis.“ Allein das Schlusswort der Debatte ließ Hoffnung. Der Abgeordnete sagte in etwa: „Parlamentarisch ist schon immer klar, so, wie ein Gesetz hier eingebracht wurde, wird es diesen Bundestag nicht verlassen.“ Noch völlig offen ist also, was am Ende irgendwann als Neuerung gilt.

Online-Tagung des erweiterten Landesverbandspräsidiums

In Brandenburg gibt es seitens des Jagdverbandes am kommenden Wochenende eine Sitzung des erweiterten Präsidiums – via Internet. Es frage sich, wie der Landesverband mit den ausfallenden Terminen und den ganzen dazu gehörenden Themen umgeht, sagt Tobias Wagner. Jeder Kreisverband habe schließlich ähnliche Sorgen wie sein Ostprignitz-Ruppiner.

Der Kreisverband veröffentlicht regelmäßig neue Infos auf der Internetseite www.kreisjagdverband-opr.de. Die Mitglieder werden neben dem üblichen Schriftverkehr gebeten, sich auch dort über die aktuelle Terminlage zu informieren.

Von Matthias Anke