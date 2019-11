Autobahn A24: Das Schlimmste ist geschafft

Neuruppin

Autofahrer, die viele auf der A24 unterwegs sind, können etwas aufatmen. Die Zeit der Vollsperrungen ist vorbei. Komplette Unterbrechungen mit tagelangen Umleitungen und einem riesigen Verkehrschaos wie in den vergangenen Monaten wird es in den nächstem Jahren nicht mehr geben. Jedenfalls nicht planmäßig. Das versicherte der Geschäftsführer der privaten Havellandautobahn-Gesellschaft, Thomas Stütze, am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Zurzeit laufen die Arbeiten für den Umbau der beiden Anschlussstellen Fehrbellin und Neuruppin auf Hochtouren. Die Autobahnab- und -auffahrten in Richtung Berlin dort sind deshalb gesperrt.

Parallel dazu sind Baufirmen gerade dabei, auf der westlichen Autobahnseite die neuen Fahrbahnen aus Beton zu bauen. Das war bisher nicht möglich, weil die alten Brücken an den beiden Abfahrten im Weg waren. „Wir brauchten den Platz, um mit dem Fertiger dort durchzukommen“, sagt Stütze.

Thomas Stütze ist technischer Geschäftsführer der Havellandautobahn-Gesellschaft, die die Strecke zwischen Neuruppin und dem Dreieck Pankow im Auftrag des Bundes ausbaut. Quelle: Reyk Grunow

Für die Maschinen, die den Beton als endloses Band gießen, war es zwischen den alten Brückenpfeilern zu eng. Sie kommen erst wieder voran, nachdem die Überführungen aus DDR-Zeiten jetzt abgerissen sind.

Die Abfahrt Fehrbellin soll etwa in fünf Woche wieder komplett benutzbar sein, ab 13. November, sagt Verkehrskoordinator Rainer Ewecker. Die Abfahrt Neuruppin eine Woche später.

Bis die ersten Autos über die neu gebauten Fahrbahnabschnitte an den beiden Anschlussstellen rollen können, dauert es noch etwas. Bei Fehrbellin soll die Fahrbahn in Richtung Berlin voraussichtlich im Januar freigegeben werden, bei Neuruppin Ende Februar 2020.

Die ersten 34 Kilometer sind geschafft 34 von insgesamt 120 Kilometern Fahrbahn hat die Havellandautobahn-Gesellschaft bis Ende des Jahres zwischen Neuruppin und Dreieck Pankow neu gebaut. Von 38 geplanten neuen Brücken und Unterführungen wurden bisher 14 erneuert. Außerdem wurden die ersten vier von elf Autobahnabfahrten teilweise umgebaut ( Neuruppin, Fehrbellin, Oberkrämer und Mühlenbeck) und ist ein erster von sechs geplanten Parkplätzen mit Toilettenanlage errichtet worden. Die Baufirmen werden Ende 2019 rund 2,2 Millionen Kubikmeter Erde bewegt haben – fünf Millionen sollen es bis Dezember 2022 sein.

Rechnet man Planung und vorbereitende Arbeiten mit, seien inzwischen rund 45 Prozent des geplanten Autobahnumbaus zwischen Neuruppin und Dreieck Pankow geschafft, verkündete Thomas Stütze am Donnerstag. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, findet auch Sven Tešanović von der Deges. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft betreut und überwacht den Ausbau der gut 60 Kilometer langen Strecke im Namen des Bundes.

Bis 31. Dezember 2022 muss der Bau abgeschlossen sein. Thomas Stütze geht nach wie vor davon aus, dass das zu schaffen ist.

Im vergangenen Jahr hatte die Havellandautobahn-Gesellschaft in ersten Autobahnabschnitten zunächst die Fahrbahn in Richtung Berlin neu anlegen lassen. 2020 wechseln die Baufirmen in den Bereichen, in denen schon jetzt gebaut wurde, dann auf die Fahrbahn in Richtung Hamburg.

Bei Fehrbellin wird gerade die gesamte Autobahnab- und Auffahrt in Richtung Berlin neu gebaut. Quelle: Reyk Grunow

Ist die Ende 2020 oder Anfang 2021 fertig, ziehen die Baufirmen weiter in die Bereiche der Autobahn, in denen bisher nicht gebaut wird. Frühestens 2021 geht es auch an den Umbau der Raststätte Linumer Bruch.

Zwischen 350 und 500 Arbeiter sind auf der gesamten Strecke gleichzeitig im Einsatz. Ingesamt waren es seit Beginn der Arbeiten vor einem Jahr schon 2500. „Aber nicht alle von ihnen sind immer noch dabei“, sagt Rainer Ewecker.

Der Hauptteil der Arbeiten ist im kommenden Jahr auf der A10 zwischen den Dreiecken Oranienburg und Pankow geplant. Anders als auf der A24 wird es dort wohl auch weitere Vollsperrungen geben. Etwa ein Dutzend sind für den nördlichen Berliner Ring 2020 geplant, sagt Thomas Stütze.

Von Reyk Grunow