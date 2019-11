Gesund leben mit Epilepsie

Neuruppin

Epilepsie ist die dritthäufigste neurologische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Aber sie bringt im Alltag auch für die Fachleute, die täglich damit zu tun haben, so genannte Fallstricke mit sich. Die wurden beim 6. Kinder- und Jugendepileptologischen Kolloquium in den Ruppiner Kliniken näher betrachtet.

Referenten aus den unterschiedlichsten Bereichen

Veranstalter waren neben den Ruppiner Kliniken, das Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche, das sozialpädiatrische Zentrum ( SPZ) und das Zentrum für Neuropädiatrie und Epileptologie. Deren Leiterin Karen Müller-Schlüter hatte Referenten aus den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen eingeladen und Deutschland und Zürich. Im Publikum saßen Fachärzte, Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg, Psychologen, Therapeuten, aber auch Sozialpädagogen und andere Interessenten.

Fachübergreifende Diskussion

Karen Müller-Schlüter hatte das Thema des Kolloquiums in der Einladung so formuliert: „Fallstricke überraschen uns im Alltag, ganz unabhängig, an welcher Stelle wir mit Kindern und Jugendlichen mit Epilepsien zu tun haben, wecken unsere Neugier, stellen sicher geglaubtes Wissen und Expertisen in Frage, fordern uns auf, innerlich wach und offen zu bleiben für neue Kenntnisse, Standpunkte und Perspektiven.“ Beim Kolloquium kamen An(dere) Sichten, Einsichten und Aussichten zur Sprache und wurden fachübergreifend diskutiert.

Diagnostik. Begleiterkrankungen, Ernährung

Themen wie Diagnostik. Begleiterkrankungen, Ernährung und psychologische Besonderheiten kamen zur Sprache. Es ging aber auch um Medikamente wie Cannabinoide und ihre Wirkung bei bestimmten Arten von Epilepsien. Studien wurden vorgestellt. Gesprochen wurde auch über Epilepsiechirurgie und Genetik.

Beim Kolloquium wurden auch die Untersuchungsmöglichkeiten mit dem MRT näher erklärt. Quelle: Sandra Bels

Fach- und standortübergreifendes Konzept

Susanne Rost, Leiterin der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH, zu der das SPZ gehört, lobte sein fach- und standortübergreifendes Konzept, das die Versorgung von an Epilepsie erkrankten Kindern aus einer Hand ermöglicht. „Das SPZ hat eine enorme qualitative Leistungskurve den Ruppiner Kliniken viel Renommee verschafft, was Karen Müller-Schlüter und ihrem hoch engagierten und kreativen Team zu verdanken ist“, so Susanne Rost.

Umfassende Betreuung für die Kinder

In den Vorträgen wurde immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass betroffene Kinder umfassend und fachübergreifend betreut werden müssen. „Oft sind es nämlich nicht die Anfälle, die das Leben beeinträchtigen, sondern die Begleiterscheinungen“, so Karen Müller-Schlüter. Alle Beteiligten müssten deshalb sehr gut miteinander kooperieren, damit diese Kinder auch mit der Krankheit ein selbstbestimmtes Leben führen können, fügte sie an.

Gute Kombination in Neuruppin

Das Epilepsie-Zentrum kombiniere die Sozialpädiatrie und die Epilepsie. „Damit können wir sehr viel erreichen“, so Karen Müller-Schlüter. Das SPZ leistet eine wohnortnahe Betreuung. „Wir können die Kinder regelmäßig sehen und wenn es notwendig wird auch vermitteln zwischen Familie und Umfeld wie Schule oder Kita“ so die SPZ-Leiterin. Sie sagt, dass neue Konzepte und ein größerer Aufwand benötigt werden, um Kindern mit Epilepsie gerecht zu werden.

Das Kolloquium sollte alle Aspekte der Erkrankung aufzeigen und zwischen den Beteiligten vermitteln. Es wurde gezeigt, welche Hilfen es gibt, welche Ängste abzubauen sind und was Kita und Schule machen können.

Umfassendes Infomaterial gab es von unterschiedlichen Firmen zum Beispiel über Ernährung, technische Hilfsmittel und Medikamente. Quelle: Sandra Bels

Gesund fühlen trotz Erkrankung

Die betroffenen Kinder sollen sich trotz der Erkrankung gesund fühlen. „Gesund leben mit Epilepsie“, ist die Devise von Karen Müller-Schlüter und ihrem Team. Sie sagt, dass die Konstellation in den Ruppiner Kliniken dafür eine einmalige Kombination ist mit dem SPZ, dem Epilepsie-Zentrum und der Anbindung an die Kinderklinik.

Das SPZ betreut seit drei Jahren 450 Patienten mit Epilepsie. Sie kommen aus dem Nordwesten Brandenburgs und den angrenzenden Bundesländern.

Von Sandra Bels