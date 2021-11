Neuruppin/Wittstock

Die Kirchenleitung in Berlin verstärkt den Druck auf den evangelischen Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. Die Leitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg- schlesische Oberlausitz (Ekbo) beharrt darauf, dass der Kirchenkreis in seiner jetzigen Form keine Zukunft haben soll. Zugleich lehnt sie die eigentlich längst überfällige Wahl eines neuen Superintendenten erneut ab.

Ein entsprechender Brief ist am Sonnabend beim Kirchenkreis eingegangen. Für die Mitglieder der Synode, die am Sonnabend getagt hat, war er ein Schock. Der Kirchenkreis hatte der Leitung vor Monaten schriftlich einen Kompromiss angeboten und um Unterstützung gebeten. Dass beides jetzt so klar abgelehnt wird, hatte in Wittstock-Ruppin niemand erwartet.

Im vergangenen Mai hatte die Kirchenleitung zum ersten Mal für Entsetzen in der Region gesorgt. Damals hatte sie die schon gestartete Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den bisherigen Superintendenten Matthias Puppe als Leiter des Kirchenkreises völlig überraschend gestoppt.

Evangelische Kirche verliert Mitglieder – auch in Wittstock-Ruppin

Superintendenten werden für zehn Jahre in ihr Amt gewählt. Puppes Amtszeit endete eigentlich am 30. September. Er hat sich bereit erklärt, die Geschäfte maximal bis zum nächsten Juni weiterzuführen – in der Hoffnung, dass bis dahin klar ist, wie es mit dem Kirchenkreis weitergehen soll. Doch danach sieht es gerade nicht aus.

Matthias Puppe war zehn Jahre lang als Superintendent Leiter des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin. seine Amtszeit endete eigentlich am 30. September. Quelle: Henry Mundt

Aus Sicht der Kirchenleitung hat der Kirchenkreis in seiner bisherigen Form keine Zukunft. Hauptgrund ist die schwindende Zahl der Mitglieder. Der evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin hatte laut Matthias Puppe Ende 2020 noch 11.348 Mitglieder. 2003 waren es noch gut 18.200 Mitglieder. Weniger Mitglieder bedeuten auch weniger Geld.

Kirchenleitung lehnt Wahl eines neuen Superintendenten weiter ab

Die Kirchenleitung und mit ihr der neue Generalsuperintendent Kristóf Bálint beharren auf Reformen, wie auch immer die aussehen.

Möglich wäre vielleicht, dass sich einzelne bestehenden Kirchenkreise zusammenschließen. Möglich wäre aber auch eine völlige Neustrukturierung innerhalb des Sprengels Potsdam, der aus neun Kirchenkreisen besteht. Am Freitag hatten sich Vertreter aller neun Kirchenkreise getroffen, um über das Thema zu beraten.

Zu den zentralen Fragen gehört, was die zukünftigen Aufgaben der Kirchenkreise und Superintendenten sind. Auch die Themen Klimawandel, Umweltschutz und die Zukunft der Kirchengebäude erlangen immer mehr Gewicht.

Kristóf Bálint ist seit diesem Jahr Generalsuperintendent im Sprengel Potsdam und soll die Forderung nach Reformen bei den Kirchenkreisen durchsetzen. Quelle: Domstift Brandenburg/Steiner

„Erst dann geht es um den zukünftigen Zuschnitt der Kirchenkreise, derzeit wird das nachrangig gesehen“, so Matthias Puppe. „Da gibt es keine Schnellschüsse.“ „Das ist ein ergebnisoffener Prozess“, sagt auch Präses Annemarie Nippraschk, die Vorsitzende der Synode.

Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin hofft, dass die Leitung der Ekbo Verständnis dafür hat, dass eine solche Aufgabe nicht so schnell zu lösen ist.

In einem Brief an die Kirchenleitung hatte der Kreis gebeten, doch noch einmal einen Superintendenten wählen zu können. Gerade jetzt auf der Suche nach einer neuen Struktur für Jahrzehnte sei eine sichere Leitung für den Kirchenkreis wichtig.

Doch darauf lässt sich die Kirchenleitung nicht ein. Sie will die bisherigen Strukturen nicht noch auf weitere Jahre zementieren. Die Suche noch einem neuen Superintendenten bleibt deshalb gestoppt.

Seine Aufgabe soll der Wittstocker Pfarrer Hans-Christoph Schütt als stellvertretender Superintendent mehr oder weniger neben seinem Pfarramt übernehmen.

Von Christamaria Ruch und Reyk Grunow