Neuruppin/Wittstock

Es besteht Hoffnung. Die Zukunft des evangelischen Kirchenkreises Wittstock-Ruppin ist weiter völlig offen. Möglicherweise schließt sich der Kirchenkreis mit anderen in einer völlig neuen Struktur zusammen. Möglicherweise besteht er aber auch so wie bisher weiter fort. Generalsuperintendent Kristóf Bálint als Leiter des Kirchensprengels Potsdam, zu dem Wittstock-Ruppin gehört, will sich da nicht festlegen.

Kristóf Bálint strebt eine Reform für den gesamten Sprengel Potsdam mit seinen insgesamt neun Kirchenkreisen an. Mit dieser Nachricht hat er in den vergangenen Monaten in Wittstock-Ruppin für erhebliche Verunsicherung und für Ärger bei vielen Kirchenmitarbeitern und Ehrenamtlern gesorgt.

Mancher hatte verstanden, dass der Generalsuperintendent und die Kirchenleitung in Berlin eine Fusion mit einem anderen Kirchenkreis oder sogar mit mehreren andere Kirchenkreises erwarten. Doch das sei nicht zwingend das Ziel, stellt Kristóf Bálint auf Anfrage der MAZ klar: „Es ist falsch, dass der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin in seiner jetzigen Form keine Zukunft mehr haben soll.“

Die Reform soll nicht nur den Kirchenkreis Wittstock-Ruppin betreffen

Es gehe bei der geplanten Strukturreform auch nicht nur um den Kirchenkreis Wittstock-Ruppin: „Es geht um die zukünftige Gestaltung des Sprengels Potsdam, der neun Kirchenkreise umfasst“, so Bálint: „Gemeinsam wollen wir uns sachlich und ruhig den drängenden Fragen der Zeit widmen.“

Wie gestaltet die Kirche das Gemeindeleben vor Ort bei kleiner werdenden Gemeinden? Welche Aufgaben sollen Gemeinden künftig übernehmen, welche die Pfarrer, welche die Kirchenkreise und ihre Superintendenten?

Etwa jeder sechste Brandenburger ist Mitglied einer christlichen Kirche, die meisten der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo). Die Zahl der Kirchenmitglieder nimmt rasch ab.

Verwirrende Strukturen in der Landeskirche

Ehrenamtler zu finden, sie sich um die vielen Aufgaben kümmern, wird oft immer schwerer. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben aber zu, um die sich die Gemeinden kümmern sollen. Wie können Gemeinden und Kirchenkreise das auf Dauer leisten? Und wie bezahlen? Braucht es dafür nicht eigentlich andere Strukturen?

Die kirchlichen Strukturen unterscheiden sich teils deutlich von den politischen. Das Gebiet der Ekbo umfasst das gesamte Land Brandenburg, das Land Berlin und Teile von Sachsen. Einige Gemeindemitglieder wohnen auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Die Ekbo gliedert sich in rund 1200 Kirchengemeinden in drei sogenannten Sprengeln, die wiederum aus mehreren Kirchenkreisen bestehen. Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin umfasst im Wesentlichen die Gebiete der beiden früheren Kreise Neuruppin und Wittstock.

Einige Orte gehören wie Lindow, Herzberg oder Fehrbellin gehören aber auch schon nicht mehr dazu. Andere Kirchenkreises wie etwa Oberes Havelland reichen gleich in drei oder mehr Landkreises hinein.

Kirchenleitung der Ekbo rechnet mit mehreren Jahren Diskussion

Das Wirrwarr hat oft historische Ursachen, es macht die Zusammenarbeit aber nicht gerade einfach. Erst recht nicht angesichts der zunehmenden Probleme und Aufgaben.

Die Kirchenleitung der Ekbo in Berlin glaubt, dass es einfacher geht – einfacher gehen muss. Und Bálint soll dafür zusammen mit den Kirchenkreisen offenbar Lösungen suchen.

Ursprünglich wollte der Generalsuperintendent schon zum Ende dieses Jahres erste Vorschläge zu einer Reform hören. Nicht nur Annemarie Nippraschk als Präses der Synode im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin fühlte sich von der Forderung unter Druck gesetzt.

Auch weil die Kirchenleitung in Berlin die eigentlich für 2021 geplante Wahl eines neuen Superintendenten für den Kirchenkreis völlig überraschend abgesagt und auf unabsehbare Zeit auf Eis gelegt hat.

Vorerst kein neuer Superintendent, nur ein neuer Stellvertreter

„Es liegt der Kirchenleitung und mir fern, Druck aufzubauen“, versichert Kristóf Bálint. Doch die Kirchenleitung und der Generalsuperintendent bleiben dabei: Einen neuen Superintendenten wird der Kirchenkreis vorerst nicht bekommen.

Denn der würde für zehn Jahre gewählt werden. Dabei ist aus Sicht der Kirchenleitung offen, ob es das Amt so lange überhaupt noch geben wird.

Die Amtszeit von Matthias Puppe als Leiter des Kirchenkreises ist eigentlich bereits im Herbst abgelaufen. Er hat sich trotzdem bereit erklärt, die Geschäfte maximal bis zum Sommer 2022 weiterzuführen.

Wenn Puppe geht, sollen seine Aufgaben und die gesamte Diskussion der angestrebten Reform von seinem Stellvertreter bewältigt werden. Ab 1. Januar ist das Wittstocks Pfarrer Hans-Christoph Schütt. Die Kirchengemeinde soll Verstärkung durch einen weiteren Pfarrer oder eine Pfarrerin bekommen.

Von Reyk Grunow