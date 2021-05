Neuruppin

Der evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin steht vor tiefgreifenden Veränderungen. In seiner jetzigen Form wird er keine Zukunft haben. Die Kirchenleitung in Berlin drängt auf einen Zusammenschluss mit einem oder mehreren benachbarten Kirchenkreisen. Und das schnell. Schon bis Ende des Jahres soll ein erster Plan auf dem Tisch liegen.

Die Suche nach einem neuen Superintendenten, quasi dem Geschäftsführer des Kirchenkreises, wurde von der Kirchenleitung jetzt überraschend gestoppt. Eigentlich sollte die Ausschreibung längst laufen. Davon war der Kirchenkreis fest ausgegangen. Doch die Kirchenleitung hat das Verfahren vorerst auf Eis gelegt. Zumindest bis klar ist, was aus dem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin künftig wird.

Generalsuperintendent Kristóf Bálint, der Chef des Sprengels Potsdam, zu dem der Kirchenkreis gehört, hat die Nachricht vor wenigen Tagen überbracht und damit für erhebliche Aufregung in den Gemeinden gesorgt.

Von einer solchen Reform war in Wittstock-Ruppin zuletzt keine Rede. Alle im Kirchenkreis waren davon ausgegangen, dass in wenigen Wochen klar ist, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Superintendent Matthias Puppe in Wittstock wird.

Matthias Puppe leitet den Kirchenkreis seit zehn Jahren als Superintendent. Eigentlich endet seine Amtszeit im September. Quelle: Christian Bark

Puppes Amtszeit endet am 30. September. Bis dahin sollte seine Nachfolge klar sein. Doch jetzt ist plötzlich offen, wie lange es überhaupt noch einen Superintendenten oder eine Superintendentin dort geben wird.

Superintendenten werden immer für zehn Jahre gewählt. Damit wäre auch der Kirchenkreis für weitere zehn Jahre festgeschrieben. Das wollte die Kirchenleitung in Berlin nun offenbar verhindern. „Derzeit laufen intensive Beratungen mit allen Beteiligten über die nächsten Schritte“, bestätigt Juliane Voss von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo): „Für diese Zeit ist das Besetzungsverfahren vorerst ausgesetzt.“ Puppe könnte über den 30. September hinaus vorerst im Amt bleiben.

Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin ist einer von 24 Kirchenkreisen in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, kurz Ekbo. Innerhalb der Ekbo gehört er zum Sprengel Potsdam, der bis 2010 noch Sprengel Neuruppin hieß. Geleitet wird der Sprengel Potsdam seit 2020 von Generalsuperintendent Kristóf Bálint. Der Kirchenkreis erstreckt sich über einen Teil des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Zu Wittstock-Ruppin gehören Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock mit ihren Ortsteilen, das Amt Temnitz und die nördlichen Ortsteile der Gemeinde Fehrbellin. Das Amt Lindow mit seinen Ortsteilen gehört zum Kirchenkreis Oberes Havelland. Kyritz, Neustadt und Wusterhausen samt der Dörfer gehören zum Kirchenkreis Prignitz, Fehrbellin mit seinen südlichen Ortsteilen zum Kirchenkreis Nauen-Rathenow. Viele kleine Gemeinden im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin haben sich schon vor Jahren zu Gesamtkirchengemeinden zusammengeschlossen, manche Ortsgemeinden lehnen das aber bis heute ab. Neben den Gesamtkirchengemeinden Ruppin, Wittstock, Protzen-Wustrau-Radensleben und Temnitz gehören zu Wittstock-Ruppin die gemeinsamen Pfarrbereiche Zühlen-Zechliner Land und Papenbruch, der Pfarrsprengel Dranse und die Kirchengemeinde Dosse-Brausebach. Seit der Reform vor gut zehn Jahren sind viele Pfarrer nicht mehr für feste Orte zuständig, sondern eher für Themenbereiche, etwa die Seniorenarbeit oder die Arbeit mit Konfirmanden im gesamten Kirchenkreis.

Neben Wittstock-Ruppin droht auch dem Kirchenkreis Uckermark das Aus. Beide gehören zu den kleinsten Kirchenkreisen innerhalb der Ekbo. Wittstock-Ruppin hatte 2003 etwa 18.200 Mitglieder, 2019 waren es nur noch etwas mehr als 11.000 Mitglieder. Ende 2021 könnte die Zahl schon unter 10.000 liegen. Weniger Mitglieder heißt aber auch weniger Geld.

Während die Einnahmen sinken, werden die Ausgaben in den nächsten Jahren deutlich steigen. Alle Gemeinden sind künftig verpflichtet, Rücklagen für den Erhalt ihrer Gebäude zu bilden, auch für die Kirchen. Hinzu kommt unter anderem ab 2023 eine Umweltsonderabgabe an die Landeskirche, die sich nach dem Energieverbrauch und CO2-Ausstoß richtet. Alles Ausgaben, die bisher so in den Haushalten nicht eingeplant waren.

Schrumpfende Mitgliederzahlen – steigende Ausgaben

Dass die Gemeinden und damit die Kirchenkreise schrumpfen, ist nicht neu. Schon vor mehr als zehn Jahren hat die Kreissynode die Notbremse gezogen. Als erster Kirchenkreis innerhalb der Ekbo hatte Wittstock-Ruppin damals eine Reform beschlossen und aus vielen kleinen Gemeinden einige große Gesamtkirchengemeinden gebildet. Damit verbunden war ein deutlicher Abbau an Mitarbeiterstellen. Aus Sicht der Kirchenleitung reicht sie aber nicht aus.

Wie genau die Zukunft für die evangelischen Christen in Wittstock-Ruppin aussehen wird, ist derzeit ungewiss. Denkbar wäre, dass sich der Kirchenkreis mit einem der benachbarten Kirchenkreise Oberes Havelland, Nauen-Rathenow oder Prignitz zusammenschließt. Denkbar wäre auch, dass einer oder mehrere dieser Nachbarkreise zerteilt und neugeordnet werden. Auch Wittstock-Ruppin könnte sich in Teilen mehreren anderen Kirchenkreisen anschließen.

Kirchenleitung könnte eine Reform notfalls auch allein durchsetzen

„Dafür gibt es keine konkreten Vorgaben, sondern einen großen Gestaltungsspielraum für alle Beteiligten“, sagt die Pressesprecherin der Ekbo, Juliane Voss.

Annemarie Nippraschk aus Neuruppin, die kürzlich neu gewählte Vorsitzende der Kreissynode, ist von der Aussicht nicht begeistert. „Aber ich kenne auch die Zahlen und kann das Anliegen der Kirchenleitung zumindest in Teilen nachvollziehen“, sagt sie.

In den nächsten Woche sollen in schnell anberaumten Sondersitzungen der Kreiskirchenrat und die Kreissynode sagen, ob sie eine solche Reform überhaupt wollen. Entscheidend ist das am Ende aber nicht. Die Kirchenleitung könnte die Grenzen von Kirchenkreisen theoretisch auch allein neu ziehen.

Von Reyk Grunow