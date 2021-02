Neuruppin/Wittstock

Der evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin macht sich Sorgen um die Zukunft. In den vergangenen zehn Jahren haben die Kirchengemeinden zwischen Zechlin und Fehrbellin etwa jedes fünfte Mitglied verloren. 2020 gab es im Kirchenkreis etwa 11.000 evangelische Christen, zehn Jahre zuvor waren es noch 13.538.

Mit den Mitgliedern verlieren die Gemeinden auch wichtige Einnahmen aus der Kirchensteuer. Die Pandemie verschärft die Lage: Da viele Menschen weniger verdienen, zahlen sie auch weniger Steuern. Den Gemeinden fehlt so noch mehr Geld.

Anzeige

Die Finanzen waren dann auch eines der Hauptthemen bei der Kreissynode am Sonnabend. Erstmals haben die Vertreter der Kirchengemeinden per Videokonferenz getagt. Eigentlich war eine Synode als direktes Treffen vor Ort geplant; wegen der Pandemie wurde die aber erst verschoben und dann ganz abgesagt.

Das Problem trift allerdings nicht nur den Norden Brandenburg, sagt Superintendent Matthias Puppe: „Das ist offensichtlich ein unaufhaltsamer Trend – in unserem Kirchenkreis, in der Landeskirche und in der Evangelischen Kirche in Deutschland.“

Die Kirchengemeinden stellt es aber vor ein zunehmendes Probleme: Wie sollen sie bei sinkenden Einnahmen Pfarrerinnen und Pfarrer, alle anderen Mitarbeiter, Kirchen und andere Gebäude weiter bezahlen? Längst nicht alle Gemeinden haben andere Einnahmen, etwa weil ihnen land gehört, das sie verpachten können.

Vor mehr als zehn Jahren hatten sich der Kirchenkreis deshalb als erster in der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu einer Reform entscheiden, Viele bis dahin eigenständige Gemeinden haben sich zu größeren Gesamtkirchengemeinden zusammengeschlossen.

Sie hoffen, dass ich in größeren Strukturen besser wirtschaften und so Geld sparen lässt. Doch nicht alle Gemeinden haben sich dem bisher angeschlossen. Einige lehnen die Reform nach wie vor vehement ab, etwa weil sie fürchten, dadurch ihren Pfarrer vor Ort zu verlieren.

Die größte Herausforderung für die Zukunft? Dass der Kirchenkreis nicht wieder hinter die Reform zurückfällt, alle nur noch auf ihre Gemeinden vor Ort schauen und den Blick für den Kirchenkreis als Ganzes verlieren, sagt der Superintendent. Was manche aus seiner Sicht übersehen: Der Kirchenkreis erledige inzwischen zentrale viele Aufgaben, die die einzelnen Gemeinden vor Ort kaum oder gar nicht mehr leisten könnten.

Für Matthias Puppe war es die letzte Kreissynode als Chef des Kirchenkreises. Seine Zeit als Superintendent endet im September nach zehn Jahren. Nach steht nicht fest, wer das Amt übernimmt. Eine Kommission soll nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten suchen. Puppe hofft, dass seine Nachfolge bis zum Frühsommer geklärt ist. Welche Aufgabe er selbst in Zukunft übernimmt, will der Superintendent noch nicht verraten.

Eine neue Vorsitzende, die sogenannte Präses, hat die Kreissynode bereits am Sonnabend gewählt. Die Ärztin Annemarie Nippraschk aus Neuruppin übernimmt das Amt vom früheren Landrat Christian Gilde.

Von Reyk Grunow