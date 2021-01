Neuruppin

Eltern, die ihr Kitakind in der Pandemie freiwillig zu Hause gelassen haben, können in Ostprignitz-Ruppin mit einer Erstattung von Kitabeiträgen rechnen. „Wir haben alle entschieden, Eltern zu entlasten“, sagte der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse, einer der beiden Sprecher der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) des Städte- und Gemeindebundes. Allerdings fällt die Erstattung in den Kommunen sehr unterschiedlich aus. „Jeder hat seine eigene Lösung.“

So rechnet das Amt Temnitz etwa tagesgenau ab – Eltern zahlen nur für die Tage, in denen ihr Kind auch in der Kita war. Wittstock dagegen erstattet einen Monatsbeitrag, wenn ein Kind insgesamt 22 Tage nicht in einer kommunalen Kita war – gerechnet ab Montag, 18. Januar.

Kritik an fehlender Strategie

Die Bürgermeister und Amtsdirektoren der KAG fordern vom Land klare Vorgaben zum Umgang mit Kitas und Kitabeiträgen. „Man kann nicht warten, bis eine Entscheidung kommt“, sagt Thomas Kresse. Die Kommunen würden jetzt – wie in der ersten Corona-Welle auch – in Vorleistung gehen. Allerdings sei auch klar, dass sie eine Erstattung der ausgefallenen Kitabeiträge wünschten.

Auch KAG-Sprecher Holger Kippenhahn kritisierte eine fehlende Strategie zum Umgang mit den Kitas. So müsse klar sein, wie in den Kitas auf das Erreichen bestimmter Inzidenzwerte reagiert werde. Dazu gäbe es jedoch keine Vorgaben.

Kinder kehren in die Kitas zurück

Zu Jahresanfang hatten viele Eltern ihre Kitakinder freiwillig zu Hause gelassen. Nur etwa ein Drittel der Plätze seien belegt gewesen, weil Eltern ihren Resturlaub aufgebraucht hätten oder Betriebe geschlossen gewesen seien, so Kippenhahn. Inzwischen seien jedoch viele Kitakinder zurückgekommen.

Von Frauke Herweg