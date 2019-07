Rund 190.000 Euro hat Neuruppin in die Modernisierung der Kita Eichhörnchen gesteckt. Dazu gehört auch eine neue Heizanlage, so dass die Kita ihre Heizkosten um 40 Prozent senken konnte. Froh ist das Rathaus auch über den neuen Belag des offenen Sportplatzes an der Puschkinschule.