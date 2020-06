Kitas im Notbetrieb: Was Eltern in Prignitz-Ruppin noch zahlen müssen

Neuruppin/Perleberg

Kinderbetreuung in Corona-Zeiten: Ein Thema, das fast allen Eltern derzeit auf den Nägeln brennt und heiß diskutiert wird. Schon der Fakt, dass manche Kinder in die Kitas dürfen und manche nicht, ist sozialer Sprengstoff und für Eltern, die im Homeoffice ihren Job tun, inzwischen auch kaum noch stemmbar.

Kitas sind noch im Notmodus. Quelle: Henry Mundt

Und auch der finanzielle Aspekt wirft Fragen auf: Wie sieht es mit den – für manche Familien durchaus saftigen – Kitagebühren aus, wenn das Kind gar nicht oder nur sehr eingeschränkt in die Einrichtung darf?

Wie so vieles in der Coronakrise verfahren die Städte und Gemeinden hier in völlig unterschiedlicher Manier. Die MAZ hat sich umgeschaut.

Wittenberge : Keine Betreuung – keine Kitabeiträge

Das Thema Kinderbetreuung sei derzeit ein schwieriges Thema, meint Martin Ferch. Er ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wittenberge. Er erklärt auf Nachfrage: „Eltern, deren Kinder aktuell nicht in einer Notbetreuung sind , müssen auch keine Beiträge bezahlen.“

In Wittenberge gilt diese Reglung schon seit dem 1. April. Sind die Kinder jedoch in einer Kita der Stadt in Betreuung, müssen die Eltern Beiträge bezahlen.

Perleberg feilt noch an einer Lösung

In Perleberg wiederum äußert sich die zuständige Stelle nicht zum Sachverhalt nicht – zumindest aktuell. Das ist von Sophie Kern, Mitarbeiterin der Stadt Perleberg und zuständig für Stadtmarketing ,Tourismus und Pressearbeit zu erfahren. Die Zuständigen Mitarbeiter arbeiten noch an einem Konzept, heißt es von ihr.

Pritzwalk kassiert nur bei Betreuung Beiträge

In Pritzwalk wird mit der derzeitigen Lage wie in Wittenberge umgegangen, erklärt Beate Vogel, Mitarbeiterin im Büro des Bürgermeisters der Stadt Pritzwalk auf MAZ-Anfrage.

„Für die Eltern, die ihre Kinder während der Corona-Krise nicht in die Kitas geben können, werden keine Beiträge erhoben. Das regelt die Kita-Satzung der Stadt Pritzwalk ohnehin“, erläutert dazu Dietmar Sachs, Leiter des Amtes für Recht und Soziales.

„Für Kinder, die an mehr als 20 zusammenhängenden Werktagen nicht betreut werden, ist gemäß der Satzung ein Gebührenerlass vorgesehen.“ sagt er noch. Für die Kinder in der Notbetreuung werden die Kita-Gebühren je nach den im individuellen Vertrag vorgesehenen Betreuungsstunden erhoben. Probleme mit Betreuungskapazitäten gibt es laut Dietmar Sachs in Pritzwalk nicht: „Alle Kinder, die betreut werden dürfen, werden auch betreut.“

Wusterhausen: Individuelle Berechnung für die Betreuung im Notbetrieb

In Wusterhausen erklärt Bürgermeister Philipp Schulz: „Es ist so, dass für die Kinder, die betreut werden, Beiträge fällig sind.“ Das gelte sowohl für die Notbetreuung als auch für den aktuellen eingeschränkten Regelbetrieb. Die Berechnung erfolge individuell.

So ganz sicher ist man sich in Wusterhausen da aktuell aber nicht. Denn eine landesweite Regelung, wie Eltern für beispielsweise nur einen Tag Kinderbetreuung pro Woche zur Kasse gebeten werden sollen, liegt derzeit nicht vor. Zum Glück gehen die Rechnungen für den Juni erst im Juli raus.

Kyritz : Bei eingeschränkter Betreuung gilt Beitragsfreiheit

Die Stadt Kyritz beruft sich zumindest auf den Entwurf solch einer Richtlinie des Landes. Demnach wird es den Trägern der Kindereinrichtungen zumindest bis Ende Juni freigestellt, ob sie Elternbeiträge erheben, solange die Kitas nicht den vertraglich vereinbarten Betreuungsumfang anbieten können. „Es wird daher von einer Beitragsfreiheit dieser Eltern im Juni ausgegangen“, teilt Pressesprecherin Doreen Wolf mit.

Auch in der Kita Gänseblümchen in Neuruppin gibt es die Kindernotbetreuung. Hier Nicole mit Sohn Finn, 1,5 Jahre alt. Quelle: Henry Mundt

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es bis spätestens 1. Juli eine neue Richtlinie geben. Laut Entwurf, so Doreen Wolf, sei vorgesehen, dass für Kinder im eingeschränkten Kita-Regelbetrieb nur ein monatlicher Pauschalbetrag von 12,50 Euro in Rechnung gestellt wird. Für dadurch entstehende Verluste wolle das Land den Trägern einen finanziellen Ausgleich bereitstellen. Ob es wirklich so kommt, könne die Stadt aber noch nicht absehen.

Fehrbellin verzichtet ganz auf Kita-Gebühren

Fehrbellin geht bei den Kitagebühren einen eigenen Weg: Die Gemeinde verzichtet auf Kitagebühren – ganz egal ob die Eltern die Notbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht. „Wir haben immer noch keine haltbare Situation erreicht“, sagt Bürgermeister Mathias Perschall. Nicht alle Kinder könnten im so genannten erweiterten Regelbetrieb aufgenommen werden. Mit dem kompletten Gebührenverzicht – auch im Juni – will die Gemeinde ein Zeichen setzen.

Amt Temnitz: Wer Notbetreuung in Anspruch nimmt, der zahlt

Das Amt Temnitz differenziert dagegen – wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt, zahlt. Wer keine Leistungen in Anspruch nimmt, ist von Gebühren befreit. Amtsdirektor Thomas Kresse kann verstehen, dass es bei den Eltern inzwischen „einen hohen Grad an Unzufriedenheit“ gibt. Noch immer sei der Kitabetrieb weit von Normalität entfernt.

Neuruppin : Nur für Kinder in Notbetreuung fallen Beiträge an

Die Stadtverwaltung von Neuruppin hatte bereits Anfang April die Reißleine gezogen. Kurz nachdem das Land ein umfassendes Betreuungsverbot für Kinder erlassen hatte, erklärte die Stadt, dass Eltern bis auf Weiteres keine Beiträge mehr bezahlen müssen, wenn ihre Kinder nicht in die Kita oder den Hort gehen können.

Das ist bis heute so, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott: Bezahlen müssen nur die Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung sind. Für Kinder die nicht betreut werden, nimmt Neuruppin auch kein Geld. Ott: „Dafür bekomme wir ja einen Ausgleich vom Land.“ Der deckt die Kosten weitestgehend, hieß es zuletzt aus dem Neuruppiner Rathaus.

Wittstock hat Kita-Gebühren nur bis Ende April ausgesetzt

Die Stadt Wittstock setzte die Kitagebühren von Mitte März bis Ende April aus. Seit Mai müssen wieder Beiträge gezahlt werden. „Das Aussetzen war ein finanzieller Kraftakt für uns“, sagt dazu Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann.

In Heiligengrabe muss ab Juni wieder gezahlt werden

„Ab Juni müssen Eltern, deren Kinder die Notbetreuung in den Kitas der Gemeinde Heiligengrabe wahrnehmen, wieder Beiträge zahlen“, sagt Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe. Diese werden am 5. Tag des jeweiligen Monats für die Eltern fällig, deren Kinder einen Kindergarten der Gemeinde Heiligengrabe besuchen.

Damit endet die zweimonatige Beitragsfreiheit aufgrund der Corona-Krise. Der Verzicht der Gemeinde auf die Einnahmen durch die Elternbeiträge für die Monate April und Mai sei ein „Ausdruck der Wertschätzung“ für die Arbeit der Mütter und Väter in den systemrelevanten Berufen, heißt es dazu auf Website der Gemeinde.

Von Frauke Herweg, Reyk Grunow, Björn Wagener, Julia Redepenning, Alexander Beckmann