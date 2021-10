Neuruppin

Jetzt ist es amtlich: Eltern Zahlen für das Essen ihrer Sprösslinge in den städtischen Kitas von Neuruppin in den nächsten Jahren weniger. Statt bisher 1,89 Euro fordert die Stadt nun nur noch 1,43 Euro pro Mahlzeit. Die Stadtverordneten haben dem nun zugestimmt.

Seit Ende August liefert ein andres Unternehmen die Mahlzeiten für die rund 800 Mädchen und Jungs in den städtischen Kindertagesstätten.

Drei Firmen hatten sich auf die europaweite Ausschreibung geworben. Der Zuschlag ging an eine Firma aus Perleberg in der Prignitz. Sie beliefert bereits etliche Kitas in anderen Städten, etwa Wittstock und Nauen.

Kosten für Essen fließen auch in die Kita-Gebühren ein

Eltern müssen nach einem Gerichtsurteil nicht die gesamten Kosten für das Kitaessen bezahlen, sondern nur einen Anteil. Weil der neue Anbieter anders kalkuliert, sinkt der Elternbeitrag.

Gleichzeitig rechnet die Stadtverwaltung mit rund 70.000 Euro Zusatzkosten für die Stadt im Jahr. Auch diese Kosten gibt die Stadt an die Eltern weiter. Sie fließen in die Berechnung der künftigen Kitagebühren ein.

Neu ist: Neben Mittag und Frühstück bekommen die Kitakinder in Neuruppin nun auch eine Vesper am Nachmittag.

Von Reyk Grunow