Zauberhaftes Licht, phantasievolle Musik und spannende Einblicke in das Leben Theodor Fontanes erwarteten die Besucher des Neuruppiner Tempelgartens am Freitagabend. Mit der mitternächtlichen Veranstaltung beteiligten sich die Schüler der Evangelischen Schule am Fontane-Jubiläum.