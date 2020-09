Neuruppin

Jetzt steht es fest: Auch die AfD zieht mit einem eigenen Kandidaten in den Wahlkampf um den Chefposten im Neuruppiner Rathaus. Der Buskower Klaus Baumdick tritt bei der Bürgermeisterwahl am 8. November für seine Partei an.

Schon vor Monaten hatte die AfD erklärt, einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufstellen zu wollen. Immer wieder waren Gerüchte aufgetaucht, die Baumdick als Bewerber ins Spiel brachten.

Wegen einiger formaler Fehler bei der ersten Abstimmung über einen Bürgermeisterkandidaten musste die parteiinterne Wahl noch einmal wiederholt werden, sagte Baumdick am Mittwoch. Das sei am Dienstag geschehen.

Von Wuppertal nach Buskow bei Neuruppin

Klaus Baumdick wurde 1971 geboren und stammt aus Wuppertal. Er ist Gutachter für hochsichere Computersysteme und war lange in aller Welt unterwegs, bis er vor einigen Jahren nach Neuruppin gekommen sei, sagt er.

Baumdick lebt in Buskow, wo er das ehemalige Herrenhaus gekauft hat und seit einigen Jahren zu sanieren versucht. Mit der AfD ist er schon länger verbunden. Er habe den Kreisverband einst gegründet, sagt der Buskower. Später sei er aus der Partei ausgetreten, als Menschen aus dem Umfeld der Reichsbürger Einfluss gewannen. Nachdem sie die AfD verlassen hätten, sei er nun wieder dort Mitglied.

Baumdick: Der Tourismus könnte noch besser laufen

Dass er sich in Brandenburg niedergelassen hat, habe er keinen Tag bereut, sagt Baumdick: „Ich fühle mich in Neuruppin wirklich zuhause.“ Einige Dinge könnten aber besser laufen, findet er. Die Stadt müsse zum Beispiel mehr gegen den Müll etwa am Bollwerk tun. Schon allein, um den Tourismus voranzubringen.

Klaus Baumdick ist der achte Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Neben im treten Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier für Die Linke, Fraktionschef Nico Ruhle für die SPD und Michael Güldener für BVB/Freie Wähler an. Amtsinhaber Jens-Peter Golde wird als Einzelkandidat von den Bündnisgrünen, der CDU und Pro Ruppin unterstützt. Auch der Bauingenieur Ronny Hein, Ex-Klinken-Chef Horst-Michael Arndt und der Sozialarbeiter Kai Hensel kandidieren als Einzelbewerber.

Von Reyk Grunow