Kleines Theater Falkensee im Neuruppiner Tempelgarten

Neuruppin

Man könnte es fast als eine Art Klassentreffen bezeichnen, wenn das Kleine Theater Falkensee in Neuruppin gastiert. Etliche der Darsteller sind ehemalige Neuruppiner Schüler, die ihre Liebe zum Theater in der hiesigen Jugendkunstschule fanden, wo die Regisseure Sebastian Eggers und Sebastian Maihs lange Jahre das Theater ohne Bühne geleitet haben. Die beiden lenken auch die Geschicke des Falkenseer Ensembles, in dem viele der Neuruppiner Mimen nun eine neue schauspielerische Heimat gefunden haben.

“Kunst“ – Steffi Schieferdecker (l.) und Franziska Schlüter. Quelle: Regine Buddeke

Anzeige

Insofern war es auch ein frohes Wiedersehen, als die Theatercrew am Samstag und am Sonntag im Neuruppiner Tempelgarten weilte: Mit einer Premiere. Denn bislang konnten die Darsteller wegen der Coronapandemie kaum genügend proben und schon gar nicht auftreten.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Jahr für Jahr bringt das Kleine Theater Falkensee eine Aufführung nach Neuruppin – in diesem Jahr das Doppel „Kunst“ und „Die Altruisten“. Etliche der Schauspieler sind einst über die Neuruppiner Jugendkunstschule zum Theater gekommen.

Und es wird – abgesehen von der Premiere in Falkensee – auch der einzige Auftritt in diesem Jahr bleiben, bedauert Sebastian Eggers. Nichtsdestotrotz haben die engagierten Theatermacher auch diesmal wieder reife Theaterkunst geschaffen.

„Kunst“ von Yasmina Reza und „Die Altruisten“ von Nicky Silver

Zwei zeitgenössische Stücke standen auf dem Plan: „Kunst“ von Yasmina Reza und „Die Altruisten“ von Nicky Silver – beide mussten erst einmal dramaturgisch so umgestaltet werden, dass man sie draußen aufführen kann. „Wir haben zwei Monate intensiv geprobt – auf dem Tempelhofer Feld, auf Parkplätzen und in privaten Gärten“, erklärt Sebastian Eggers.“ Der Tempelgarten wartete am Wochenende mit spätsommerlich-schönem Wetter auf, so dass der Premiere nichts entgegenstand.

„Kunst“ ist ein bissig-witziges Stück – vordergründig über moderne Kunst und Geschmack. Hintergründig jedoch tun sich Abgründe zwischen den drei Protagonistinnen auf, die eigentlich beste Freunde sind. Die aber dann doch vor Sozialneid platzen und gegenseitig mit spitzer Zunge die kleinen Eitelkeiten belästern und sich den Finger in die Wunde pieksen.

Kreischende Furie

Herrlich, wenn Steffi Schieferdecker auf der Bühne geradezu zur kreischenden Furie wird, weil sie einfach nicht verstehen kann, dass ihre gut betuchte Freundin 200 Mille für ein absolut weißes Bild hinblättert, nur weil der Maler grade in ist. Und die Gerügte ( Franziska Schlüter) sich dann mit bissigen Bemerkungen über den Freund revanchiert.

Auch „Die Altruisten“ strotzen vor schräg-heuchlerischen Charakteren, die das Ensemble genüsslich bis ins letzte ausbreitet: Die Revoluzzerin aus Überzeugung, die nicht mehr weiß, wogegen sie grad Molotows wirft ( Cassandra Lenz); das zickige Serien-Sternchen ( Katharina Kusch), das aufgekratzt-aufgesetzt doch nur um Liebe schreit;

Katharina Kusch schießt scharf. Quelle: Regine Buddeke

ihr schwuler Bruder (schön schwärmerisch: Phileas Heim), der als softer Sozialarbeiter-Gutmensch Kerl um Kerl aufreißt und von Heirat träumt – zuletzt den smarten Stricher (abgebrüht bis romantisch-verletzlich: Joseph Birke), der am Ende von den anderen perfide gelinkt wird und als Sündenbock und Opferlamm über die Klinge springen muss.

Und nicht zuletzt der Macho Ethan, der sich von der Diva aushalten und sie selbst kurz hält. Stattdessen schläft er mit jeder, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Kein Wunder, dass die Diva ihn erschießt – zumindest glaubt sie das.

Komödiantischer Witz

Für Darsteller Sebastian Maihs, der sonst zerbrechlich-zerrissene Charaktere spielt, ist dieser Macho ein gefundenes Fressen, mal den potenten Proll zu geben. Er macht das sehr überzeugend. Und auch alle anderen Darsteller gestalten ihre Figurenfacettenreich, mit feinsinnigem Tiefgang und ordentlich komödiantischem Witz, der die 50 Zuschauer immer wieder zum Lachen bringt.

Von Regine Buddeke