Klenke-Quartett und Top-Klarinettistin begeistern mit Mozart

Es war ein Glücksfall: Weil das renommierte Klenke-Quartett aus Weimar demnächst eine CD-Einspielung von Mozarts Klarinettenquintett sowie Mozarts Einrichtung von Bach’schen Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier in Baden-Baden aufzeichnen will, suchten die Musikerinnen vorab eine Probenmöglichkeit samt Konzert, bei dem der Gesamtklang zu Probenzwecken aufgezeichnet wird.

In der Neuruppiner Siechenhauskapelle wurden sie fündig – deren Betreiberin Gabriele Lettow sagte spontan zu. Es war ihr am Donnerstagabend eine Freude, das Quartett – das seit mehr als 25 Jahren in unveränderter Besetzung international gefragt ist – gemeinsam mit der Top-Klarinettistin Nicola Jürgensen zu begrüßen – letztere ebenso bekannt wie die vier Streicherinnen: Nicola Jürgensen hat bereits als Solistin mit fast allen namhaften deutschen Orchestern musiziert. Knapp 50 Zuhörer kamen, um diesem superben Klangkörper zu lauschen.

Die Kunst des Kontrapunkts

Das Klenke-Quartett – Annegret Klenke und Beate Hartmann an den Violinen, die Bratschistin Yvonne Uhlemann und Ruth Kaltenhäuser am Cello – sind zum ersten Mal in Neuruppin und loben die wunderschöne Altstadt, bevor sie mit den fünf vierstimmigen Fugen aus Bachs Wohltemperiertem Klavier starten, die Mozart eigens für Streichquartett eingerichtet habe – um die Kunst des Kontrapunkts zu erforschen, in der Bach ein wahrer Meister war. Warum als Streichquartett?

Die seien damals gerade aufgekommen und sehr en vogue gewesen, erzählt Beate Hartmann. Jeder Komponist, der etwas auf sich hielte, habe damals Streichquartette geschrieben – auch Mozart, der sich hier mit Haydn und Albrechtsberger beinahe Wettkämpfe geliefert habe. Die Musikerinnen wetteifern nicht gegeneinander – das Zusammenspiel ist fein nuanciert und deckt sowohl die sakrale Wuchtigkeit Bachs als auch die verspielt-ziselierte Mozart’sche Lust an Leichtigkeit und raffinierter Extravaganz.

Beethovens Streichquartett 135 – „ein wahrer Brocken“, so die Geigerin – ist das letzte vollendete dieser Art, bevor der ertaubte Komponist starb. Ein schwer zu spielendes, das Beethoven dem Geiger Schuppanzigh auf die Finger schrieb und ihm damit so einiges abverlangte.

Gerüchte ranken sich um den Namen des vierten Satzes: Der schwer gefasste Entschluss. Das musikalische Moll-Motiv„Muss es sein?“ und die helle Dur-Antwort „Es muss sein“ münzen manche auf des Komponisten nahendes Ende.

Eine andere Auslegung dreht sich um 50 Gulden, die ein Wiener dem Geiger Schuppanzigh für geliehene Noten geben musste und es mit den Worten tat: Wenn es denn sein muss! Kopieren für lau war scheint’ s damals schon Thema.

Im dritten Teil kommt Nicola Jürgensen zum Zuge – mit einer seltenen, nach unten verlängerten Bassett­klarinette: Sie lässt das bekannte Mozart’sche Klarinettenquintett zum Niederknien schön erstrahlen – natürlich auch Dank des wunderbaren Spiels der vier Streicherinnen.

