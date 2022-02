Neuruppin

Dass sie enttäuscht ist, das kann Emma Kiehm aus Neuruppin nicht verbergen. Die 16-Jährige Klimaaktivistin hatte sich vom Bundesverfassungsgericht mehr erwartet.Im vergangenen Jahr hatte Emma Kiehm zusammen mit neun weiteren Brandenburgerinnen und Brandenburgern vor dem obersten deutschen Gericht Klage gegen das Land Brandenburg eingereicht.

Mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe wollten die jungen Leute das Land zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Per Verfassungsbeschwerde wollten sie erreichen, dass das Land Brandenburg ein Gesetz zur Reduzierung des Treibhausgases CO2 verabschiedet.

Jetzt, ein halbes Jahr nach Einreichung der Klage, haben die Richter in Karlsruhe entschieden, dass sie nichts entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klimaschutzklagen gar nicht erst zur Beratung angenommen.

Neuruppinerin besucht internationale Schule in Bosnien-Herzegowina

Die junge Frau aus Neuruppin hat am Dienstag von den Ablehnung ihrer Verfassungsbeschwerde erfahren. Gerechnet hatte sie damit so nicht. „Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Klagen weitergehen“, sagt sie. Und damit, dass die Richter die Landesregierung in Potsdam, zum Handeln verpflichten.

Zurzeit lebt Emma Kiehm in Mostar in Bosnien-Herzegowina. Dort besucht sie zwei Jahre lang das internationale United World College, zusammen mit etwa 200 anderen Schülerinnen und Schülern aus der halben Welt. Ihre Mitschüler kommen aus Bangladesch, Australien und diversen andere Ländern.

18 dieser Vereinte-Welt-Schulen gibt es derzeit weltweit. Die United World Colleges sehen nach eigener Aussage Bildung als „Kraft um Menschen, Nationen und Kulturen für Frieden und eine nachhaltige Zukunft zu vereinen“. Themen, mit denen sich Emma Kiehm in Neuruppin schon lange auseinandersetzt. Sie engagiert sich zum Beispiel seit Jahren für Fridays for Future.

Verfassungsgericht sieht Länder nicht in der Pflicht, wenn der Bund handelt

Die 16-Jährige und ihre Mitkläger sehen ihre Zukunft unter anderem dadurch bedroht, dass die Bundesländer nicht mehr für den Klimaschutz tun, Probleme so noch weiter in die Zukunft schieben und damit den jungen Menschen von heute als zusätzliche Last überlassen.

Das Land Brandenburg hat zum Beispiel kein Klimaschutzgesetz und will auch keines verabschieden. Das muss es nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes aber auch nicht.

Das Grundgesetze schütze zwar davor, dass die Folgen der Treibhausgasemissionen einseitig in die Zukunft verlagert werden, sagen die Richter. Doch diesen Anspruch sehen sie dadurch gewahrt, dass es ein Gesetz auf Bundeseben gibt, in dem die Pflicht zur Vermindung des Treibhausgases CO2 festgeschrieben ist. Das Verfassungsgericht sieht deshalb keine Pflicht der einzelnen Bundeländer, eigene Gesetze zu erlassen.

Das Wichtigste ist, etwas gegen Treibhausgas zu tun – egal von wem

Für Emma Kiehm klingt das schlüssig. „Am Ende geht es ja darum, dass etwas für den Klimaschutz getan wird“, sagt sie. Ob das der Bund oder die Länder tun, sei im Prinzip egal – so lange wirklich etwas unternommen wird. Doch daran hat die junge Frau nach wie vor große Zweifel.

Ziel müsse sein, dass Deutschland die Klimaziele aus dem Abkommen von Paris einhält, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. „Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn wir die erreichen“, sagt Emma Kiehm.

Aus ihrer Sicht ist es deshalb weiter wichtig, Druck auf die Bundesregierung für einen strengeren Klimaschutz zu machen. Und auch aufs Land.

Von Reyk Grunow