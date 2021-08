Klimacamp von Fridays for Future startet am Freitag in Neuruppin

Neuruppin

Am Freitag, 20. August, wird auf dem Bernhard-Brasch-Platz in Neuruppin gecampt. Um 14 Uhr startet das 24-stündige Klimacamp von Fridays for Future. Die Klimaaktivisten wollen mit Workshops, Kunst und Musik auf die Klimakrise aufmerksam machen.

Der Zeitpunkt für die Aktion ist bewusst gewählt. „Wir wollen vor der Bundestagswahl die Politik auffordern, den Klimaschutz ernst ­zu nehmen. Jeden Tag stürzen wir weiter in die Krise”, sagt Sprecherin Emma Kiehm. Der Klimawandel werde auch für Deutschland enorme Folgen haben, das hätten die Hochwasser in Westdeutschland bereits gezeigt.

Unter dem Motto „24 Stunden für eine solidarische Zukunft“ soll es in großen Zelten und auf einer Bühne Workshops zum Thema Windkraft oder Verkehrswende, aber auch Livemusik geben. Außerdem wollen die Klimaschützer gemeinsam Banner für den globalen Klimastreik am 24. September malen. Das Programm wurde in Kooperation mit dem Jugendwohnprojekt Mittendrin, der Linksjugend, der Grünen Jugend, der Neuruppiner Fraueninitiative „Gemeinsam engagiert“ und Esta-Ruppin sowie mit Unterstützung der Stadtwerke organisiert.

Interessierte können spontan zwischen 14 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Sonnabend dazustoßen. Corona-Test oder Impfnachweis sind nicht verpflichtend, um am Klimacamp teilzunehmen. Die Organisatoren möchten Teilnehmer aber trotzdem dazu ermutigen, vorher einen Test zu machen, um auf der sicheren Seite zu sein.

