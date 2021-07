Potsdam

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) setzt ihren Weg vor Gerichten fort, um die Bundesländer zu mehr Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen. Sie brachte nun mehrere neue Klima-Verfassungsbeschwerden von Kindern und Jugendlichen mit DUH-Unterstützung sowie und eine verwaltungsgerichtliche Klimaschutzklage auf den Weg.

Auch das Land Brandenburg gehört zu den Beklagten. Denn hier gebe es noch immer kein verbindliches Klimaschutzgesetz, wie Rechtsanwalt Remo Klinger am Montag sagte. Neben Brandenburg sollen auch Nordrhein-Westfalen und Bayern gerichtlich zum Handeln gezwungen werden. Die DUH hatte mit ihrer Beschwerde im April für eine wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesorgt. Die Bundesregierung besserte daraufhin ihr Klimaschutzgesetz deutlich nach.

Brandenburg macht nicht genug

Das reiche aber nicht aus, wie DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch sagte. Deswegen habe man sich dazu entschlossen, mit Hilfe von jungen Umweltaktivistinnen nun auch die Bundesländer in die Pflicht zu nehmen.

Eine der Beschwerdeführerinnen des Verfahrens gegen die Brandenburger Landesregierung ist die Neuruppiner Schülerin Emma Kiehm. Die 16-Jährige engagierte sich 2019 erstmals bei einer Demonstration von Fridays for Future. Damals sagte sie der MAZ: „Ich will, dass unser Planet für meine Kinder und Enkel noch genauso schön ist wie jetzt.“

Politiker sind in der Pflicht

Heute sei ihr bewusst, wie wenig sie damals über den Klimawandel und seine Folgen gewusst habe, erklärte sie am Montag. Sie würde ihr Anliegen heute anders formulieren: „Mir geht es darum, das Leid, das der Klimawandel mit sich bringen wird, so gering wie möglich zu halten“, so Kiehm.

Menschen neigten dazu, die Klimakrise zu verdrängen, sagt die Schülerin. Ihr gehe es nicht anders – „sonst könnte ich nachts nicht schlafen“. Politiker aber hätten die Pflicht, sich dieser Verantwortung zu stellen.

„Peinlich“ für die Grünen

Von der Brandenburger Landesregierung zeigte sie sich enttäuscht. Diese will im kommenden Jahr einen Klimaplan vorlegen, der für die verschiedenen Sektoren Einsparziele vorsieht. Ein Gesetz plant Brandenburg aber nicht. Von einer Regierungsbeteiligung der Grünen hätte sie sich mehr erwartet, sagte Kiehm auf MAZ-Nachfrage. „Das ist natürlich für eine Partei, deren Fokus Klima- und Umweltschutz ist, sehr peinlich.“ Allerdings sollten alle Parteien ein Interesse haben, ein verbindliches und gutes Klimaschutzgesetz auszuarbeiten.

Sich für Klimaschutz einzusetzen, sei nicht bescheiden oder ehrenvoll, sagte die Neuruppiner Umweltaktivistin. „Es ist im Grunde genommen eigennützig und die einzige logische Konsequenz, wenn wir die Erkenntnisse der Wissenschaft nicht ignorieren.“

Brandenburg agiert „offenkundig verfassungswidrig“

Brandenburg sei eines der Bundesländer mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen, sagte der auf Umweltrecht spezialisierte Anwalt Remo Klinger. Das liege nicht nur an den Kohlekraftwerken. „Wir gehen deshalb vor Gericht, weil es überhaupt kein Klimaschutzgesetz gibt“, sagte er. Ein Klimaplan, wie er derzeit erarbeitet werde, sei ein „innerbehördliches Papier“, das etwa dem Stand von vor zehn Jahren entspreche. „Das verstößt glatt gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts“, sagte der Jurist.

Die Karlsruher Richter hätten klar gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz gefordert. „Brandenburg macht das mit einem nicht-gesetzlichen Instrumentarium. Das ist offenkundig verfassungswidrig“, sagte Klinger.

Von Torsten Gellner