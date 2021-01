Neuruppin

Viele Mieter müssen in den nächsten Jahren mit deutlich steigenden Kosten rechnen. Neue Vorschriften machen das Wohnen teurer, vor allem neue Vorgaben für den Umwelt- und Klimaschutz. Davon geht jedenfalls Robert Liefke aus, der Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft.

Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Stadt Neuruppin und verwaltet rund 3700 Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Neuruppin und den Ortsteilen. Damit ist die NWG der größte Vermieter in der Region.

Anzeige

Die Vorschriften für Vermieter haben sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Der Bundestag hat immer neue Vorgaben beschlossen. So viele, dass mancher kaum noch durchsieht, was er denn nun alles beachten muss.

NWG-Chef Robert Liefke sieht die Entwicklung mit gelinder Sorge. Quelle: Peter Geisler

Für Mieter läuft es vor allem auf eines hinaus: auf steigende Nebenkosten. „Die Nebenkosten werden immer mehr zu einer zweiten Miete“, fürchtet Liefke.

Ein Punkt, der das Wohnen teurer macht, dürfte die neue CO2-Steuer sein, die seit Anfang des Jahres gilt. Der Bund hat sie im vergangenen Jahr beschlossen, um es attraktiver zu machen, erneuerbare Energien zu nutzen statt fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle.

„Die CO2-Steuer gilt zunächst nur für die Sektoren Wärme und Verkehr“, sagt Guido Gerlach von den Stadtwerken in Neuruppin. Wer also mit Kohle, Gas oder Öl heißt, der muss seit Beginn des Jahres deutlich draufzahlen. Zunächst beträgt der Steuersatz 25 Euro je Tonne Kohlendioxid, die in die Luft gepustet wird. Die Steuer steigt jedes Jahr bis auf 55 Euro in 2025.

In fünf Jahren könnte Kohlendioxid noch viel teurer werden

Ab 2026 sollen die Verursacher des CO2-Ausstoßes am Markt Zertifikate dafür kaufen. Neuruppins Stadtwerke-Chef Thoralf Uebach geht davon aus, dass das den CO2-Preis noch einmal drastisch nach oben treiben wird. Wie hoch genau, weiß derzeit niemand. Manche Fachleute rechnen aber schon mit 125 oder 150 Euro pro Tonne CO2, fünf- bis sechsmal so viel, wie sie heute kostet.

Bezahlen müssen das die Verbraucher, also alle Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus herkömmlich heizen oder ein Auto mit Verbrennungsmotor fahren. Damit auch alle Mieter. Der Deutsche Mieterbund rechnet damit, dass Mieter dadurch 2021 zwischen 25 und 125 Euro mehr fürs Heizen zahlen.

Dass die Steuer nicht bei den Unternehmen als Verursacher hängenbleibt, sondern bei den Konsumenten, ist durchaus gewollt. Die Idee dahinter: Die Konsumenten sollen auf die Firmen so viel Druck machen, dass die auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen.

An der Ernst-Toller-Straße in Neuruppin bauen die Stadtwerke gerade ein Heizwerk fürs Fernwärmenetz, das nur mit Holz als Brennstoff arbeiten soll. Dafür wird keine CO2-Steuer fällig. Quelle: Henry Mundt

Doch das ist gar nicht so einfach. Die NWG setzt bei ihren Wohnungen schon lange vor allem auf Fernwärme. Die gilt gemeinhin als besonders umweltfreundlich. Um Kosten für die Mieter zu sparen, lässt Geschäftsführer Liefke auch die letzten Erdgasheizungen durch Fernwärmeanschlüsse ersetzen.

Das Dilemma dabei: Auch die Fernwärme wird vor allem mit fossilen Brennstoffen erzeugt – mit Erdgas. Die Stadtwerke in Neuruppin setzen auch umweltfreundliches Klärgas aus der Kläranlage ein, für das keine CO2-Steuer anfällt. Sie bauen gerade ein Heizkraftwerk, das ausschließlich mit Holzhackschnitzeln als erneuerbarem Brennstoff arbeitet. Und sie wollen Heizenergie künftig auch mit Sonnenlicht erzeugen.

Thoralf Uebach leitet die Stadtwerke Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Ganz vom Erdgas als Brennstoff trennen kann sich der Neuruppiner Energieversorger auf absehbare Zeit aber nicht. „Ganz klar: Das geht auf keinen Fall“, sagt Geschäftsführer Thoralf Uebach. Zu viele Fragen seien derzeit noch unklar. Wie kann man zum Beispiel die Wärme aus Solarkollektoren im Sommer so speichern, dass sie im Winter genutzt werden kann? „Da gibt es im Moment noch keine funktionierende Lösung“, sagt Uebach.

Ohne Erdgas kommen die Stadtwerke bis auf Weiteres nicht aus

Und das bedeutet: Auf unabsehbare Zeit werden die Stadtwerke CO2-Steuer zahlen und sie an ihre Kunden weitergeben. Zahlen müssen am Ende Hausbesitzer und Mieter.

Zumindest bis Herbst wird für die meisten Stadtwerkekunden trotz der neuen Steuer das Heizen nicht teurer. Das liegt daran, dass das Unternehmen im Herbst 2020 Gas für die kommenden zwölf Monate so günstig kaufen konnte, dass die zusätzlicher Steuer durch den niedrigeren Preis ausgeglichen wird. Bei anderen Anbietern bekommen die Kunden die neue Steuer inzwischen schon deutlich zu spüren. Auf Dauer werden wohl auch die Neuruppiner den CO2-Preis auf der Rechnung bemerken.

Intelligente Stromzähler sollen helfen, Strom einzusparen. Sie kosten aber auch viel mehr als die bisherigen Modelle. Quelle: Markus Scholz/dpa

Und nicht nur den. „Es gibt immer mehr Kosten, die wir an die Mieter weitergeben müssen und auf die wir gar keinen Einfluss haben“, sagt NWG-Chef Robert Liefke. Da sind zum Beispiel die zusätzlichen Kosten für die aufwändige energetische Sanierung von Wohnungen. Dann sind Großvermieter wie die NWG gesetzlich verpflichtet, Stellplätze für Elektroautos zu schaffen, auch wenn ihre Mieter die im Moment vielleicht gar nicht brauchen. Die Kosten dafür werden sich wohl in den Nebenkosten niederschlagen.

Ebenso wie die Ausgaben für neue intelligente Stromzähler, die bald vorgeschrieben sind. Mit den neuen Zählern können Mieter künftig von ihrem Vermieter regelmäßig einen Zwischenstand ihres Stromverbrauches verlangen. Allerdings kosten die sogenannten Smartmeter ein Vielfaches der alten Stromzähler, die es bisher gibt. Kosten, die Vermieter zwangsläufig auf die Mieter umlegen.

Genau wie die neue Grundsteuer, die Bund und Länder gerade beschlossen haben. Noch ist nicht klar, wie hoch sie in Brandenburg ausfallen wird. NWG-Chef Liefke rechnet aber fest damit, dass die Grundsteuer deutlich steigt. Denn so niedrig wie in Brandenburg war sie zuletzt nirgends in Deutschland, sagt er. Bezahlen müssen auch das letztlich seine Mieter.

Von Reyk Grunow