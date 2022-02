Lichtenberg

Anfangs wollte er Schneider und Kameramann werden – gelernt hat Matthias Zágon Hohl-Stein Schlosser, Werbegrafiker und Kunstlehrer. Doch in den Schuldienst wollte er nicht einsteigen. Also fing er als Werbegrafiker beim Hans-Otto-Theater in Potsdam an und wohnte später mehrere Jahre erst in Ost- und dann in Westberlin. Seit 1994 lebt der Bildhauer, Maler und Grafiker, der am Sonntag 70 Jahre alt geworden ist, in der alten Schäferei im Neuruppiner Ortsteil Karwe.

Dort will er im Sommer auch die Feier zu seinem Ehrentag nachholen – schließlich gibt es dann noch zwei weitere Anlässe. Sein Sohn Vincent, der eine Kunstschmiede-Ausbildung absolviert und Design studiert hat, wird 30, zudem hat Matthias Zágon Hohl-Stein im Januar 1992 die alte Schäferei in Karwe gekauft und zu seiner neuen Heimat ausgebaut.

Als Rheinländer in Neuruppin heimisch geworden

Die alte Schäferei erinnere ihn an die Zeit, als er mit seiner Mutter in Bischofsroda bei Eisenach gelebt habe, sagt der 70-Jährige. Für den Künstler, der in Neuruppin vor allem mit der Parzival-Figur im Ruppiner See bekannt wurde, gibt es drei wichtige Orte. Koblenz, wo er geboren wurde und bis zu seinem neunten Lebensjahr katholisch aufgezogen wurde; Eisenach, wo er Schlosser lernte und zum ersten Mal mit der Wartburg und dem Versroman „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach in Berührung kam sowie Neuruppin, wo seit 1998 die 17 Meter hohe Stahlfigur im Ruppiner See steht.

Matthias Zágon Hohl-Stein mit dem Buch "Parzival am See", das die Geschichte der Entstehung der Edelstahlskulptur aufzeigt. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Die Geschichte vom Menschen, der Fehler macht und dennoch sein Glück sucht und findet, beschäftigt Matthias Zágon Hohl-Stein seit Jahren. Etwa 80 Arbeiten zu Parzival seien entstanden, sagt er. „Parzival wird immer bekannter.“ So erschien vor wenigen Monaten in Japan ein Kalender mit deutschen Skulpturen – klar, dass da der Parzival vom Ruppiner See nicht fehlen durfte. Darauf ist er stolz.

Ausstellungen in Athen, Berlin, London und New York

Inzwischen mache er nicht mehr viel, sagt der Künstler, der unter anderem auch in Berlin, New York, London, Athen und Jakarta ausgestellt hat. Allerdings ist er regelmäßig in seiner Werkstatt im Neuruppiner Ortsteil Lichtenberg anzutreffen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Malerei ist mir sehr wichtig“, sagt Matthias Zágon Hohl-Stein, der sich nun mit sogenannten Schicksalsvögeln befasst und diese auf seine Weise sowie auch mit Hilfe seiner Frau Jutta, die als Wissenschaftlerin am Institut für Risikobewertung in Berlin arbeitet, malerisch umsetzt.

Seit mittlerweile zwei Jahren beschäftigt er sich bereits mit den Schicksalsvögeln. „Das ist ein reiches Thema, weil jeder über sein Werden und sein Vergehen nachdenkt.“

Von Andreas Vogel