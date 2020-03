Neuruppin

Bekokst und mit Waffen im Kofferraum fuhr ein 41 Jahre alter Mann in der Nacht zu Mittwoch in Neuruppin in eine Polizeikontrolle. Gegen 2 Uhr hielten Polizisten den Ford im Neuruppiner Bad-Kreuznach-Ring an. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Im Kofferraum des Mannes befanden sich eine Machete, eine Zwille, sowie eine Armbrust und ein Messer. Die Beamten stellten die Waffen sicher.

Autofahrer musste Blutprobe abgeben

In der Polizeiinspektion wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Fahrens unter Einwirkung von Rauschgift ein.

Von MAZ-online