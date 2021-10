Neuruppin

Manche winken ab. „Die Umsetzung der Ganztagsbetreuung? Das Problem werden eher die Kommunen im Westen haben“, glaubt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Denn in den östlichen Bundesländern gebe es meistens jetzt schon eine gute Versorgung für Grundschulkinder in diesem Bereich. „Wir haben damit jedenfalls keine gravierenden Probleme.“

Nur das Personal für die Betreuung zu finden, sei zuweilen schwierig. Ob dabei der neue Rechtsanspruch auf ganztägige Aufsicht für Schüler helfen könnte, das weiß der Verwaltungschef aber noch nicht. Denn mit den Chancen und Herausforderungen des neuen Gesetzes habe er sich aber noch nicht intensiv befasst, gibt er zu.

Neuruppin wartet auf Richtlinie für Ganztagsförderung

Tatsächlich haben sich der Bund und die Länder sowie später der Bundestag und der Bundesrat erst vor wenigen Wochen zu dem Mammutprojekt bekannt. Dieses sieht vor, dass jeder Einschüler ab dem Schuljahr 2026/27 einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung hat. Ab 2029 soll dieses für alle Kinder bis zur vierten Klasse gelten. Mit 3,5 Milliarden will der Bund sich an den daraus resultierenden Investitionen beteiligen und später einen Teil der Betriebskosten zahlen.

Noch ist allerdings unklar, wer das Geld konkret wofür und wann bekommt. Es gebe derzeit keine Richtlinien dazu, sagt Neuruppinns Sprecherin Michaela Ott. Sie geht aber davon aus, dass das Ganze in Zusammenarbeit mit den Horten passiert – und kein größerer Schulausbau notwendig wird.

In Lindow gibt es immer wieder Engpässe bei der Betreuung

Ganz anders sieht es in Lindow und in Fehrbellin aus. Dort ist klar, dass beim Ganztag nachgebessert werden muss. Allerdings nicht irgendwann, sondern jetzt schon.

„Wir befassen uns seit zwei Jahren mit einem Erweiterungsbau für unsere Schule, um den zunehmenden Bedarf an Ganztagsbetreuung gerecht zu werden“, sagt der Lindower Amtsdirektor Danilo Lieske. Zwar seien derzeit alle Kinder versorgt. Es komme aber immer wieder vor, dass einige Schüler keinen Platz bekommen.

Schnell bauen muss Lindow, weil der Hort derzeit in der Schule untergebracht ist – mit einer bis Jahresende befristeten Betriebserlaubnis des Landesjugendamts, da der Mix eigentlich nicht vorgesehen ist. Bis dahin wird die Kommune den Anbau aber nicht stemmen. Sie hofft auf Verlängerung der Sondergenehmigung. Auf das Geld, das wegen des startenden Rechtsanspruchs eventuell dafür fließen könnte, kann Lindow aber nicht warten.

Fehrbellin rechnet mit höheren Ansprüchen

Es scheint eher so, dass dieses Nachteile für die Kommune mit sich bringt. So rechnet Lieske damit, dass das Gebäude wegen des 2026 startenden kostenlosen Ganztagsangebots größer ausfallen muss als gedacht, da sich dadurch auch die Nachfrage nach Hortplätzen vermutlich erhöhen muss.

Erst vor wenigen Jahren hat Fehrbellin ein neues Hortgebäude gebaut. Jetzt stellt sich heraus, dass dieses zu klein ist. Quelle: Peter Geisler

Auch Mathias Perschall weiß noch nicht genau, was das neue Gesetz mit sich bringt. „Es kann sein, dass die Ansprüche größer werden“, mutmaßt der Fehrbelliner Bürgermeister. Schließlich wollen die Initiatoren der Ganztagsbetreuung nicht nur Häuslebauer sein, sondern mit ihrem Projekt die Kinder besser fördern und benachteiligte Schüler stärker unterstützen. Perschall kann sich vorstellen, dass das Betreuungsspektrum dann vielleicht noch breiter und kreativer wird. „Dann herrscht vielleicht auch Platzmangel. Aber das ist jetzt noch Kaffeesatzleserei.“

Neue Wohngebiete = größerer Bedarf an Betreuungsplätzen

Fest steht indes, dass der Fehrbelliner Hort jetzt schon an die Kapazitätsgrenze stößt. Und dass sich die Lage vermutlich schnell verschärfen wird, weil in der Gemeinde gerade neue Wohngebiete entstehen. Perschall geht davon aus, dass dort demnächst wieder Bauarbeiten anstehen, obwohl Fehrbellin erst vor ein paar Jahren ein neues Hortgebäude für 1,3 Millionen Euro errichtet hat. Er hofft, dass er zumindest für die sich anbahnende Schülerspitze in Wustrau keinen Bagger anrollen lassen muss, sondern im Fall der Fälle eine Ausnahmegenehmigung für den Hortbetrieb mit mehr Kindern bekommt. Der Hort in Fehrbellin arbeitet schon damit.

Dass seine Gemeinde von dem Sondervermögen des Bundes für den Ganztag profitieren wird, glaubt der Verwaltungschef nicht. „Es werden sicher sehr lange Wege sein, um an das Geld zu kommen – und die Not bei uns ist viel, viel früher als 2026 da.“

Amt Temnitz hat schon mehr Betreuer angestellt

Das Amt Temnitz sieht sich in Sachen Kinderbetreuung gut aufgestellt, obwohl dort jetzt mehr Schüler – und somit mehr Hortkinder da sind als noch vor ein paar Jahren. Die Kommune habe erst kürzlich in den Halbtagsbetrieb an seinen beiden Schulen investiert und das Personal in den zwei Horten aufgestockt, sagt Katrin Pein, Amtsleiterin für Kinder und Jugend. Ob und in welcher Höhe wegen des neuen Gesetzes nachgebessert werden muss, das lasse sich noch nicht abschätzen.

Mit besonderen Schwierigkeiten rechnet Pein im Bereich Personalgewinnung, falls sich herausstellt, dass mehr Betreuer gebraucht werden. Ihre bisherige Erfahrung: Es ist schwer pädagogische Fachkräfte zu finden. Dieser Herausforderung sieht Lieske sorgenlos entgegen. Er bildet jetzt schon Bewerberpools für die Zukunft aus den Kandidaten, die sich bei ihm melden.

Von Celin Aniol