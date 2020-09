Nach hitziger Debatte hat der Kreistag Ostprignitz-Ruppin am Donnerstag in Kyritz doch den Nachtragshaushalt für 2020 abgesegnet. Zuvor hatte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) versichert, dass der Kreistag im Oktober entscheiden werde, wann die geplante Rettungswache in Wildberg gebaut werden soll.