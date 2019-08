Neuruppin

Die Polizei zog am Freitag eine erste Bilanz nach ihren Kontrollen zum Start des neuen Schuljahres. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verhielten sich die Verkehrsteilnehmer in 46 Fällen nicht regelkonform. Dazu zählen zehn Geschwindigkeitsverstöße (Höchstgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer bei erlaubten 50), ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und vier Mal verhielten sich Auto- beziehungsweise Radfahrer nicht korrekt an Fußgängerüberwegen, teilte die Polizei mit.

In Neuruppin riss zudem ein in der Probezeit befindlicher 16-Jähriger das Vorderrad seiner Simson auf Höhe eines Fußgängerüberweges in der Artur-Becker-Straße hoch, wobei der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug lediglich etwa fünf Meter betrug. Die Beamten nahmen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf.

Junge Radfahrer sind infalscher Richtung unterwegs

Insgesamt 15 jugendliche Radfahrer fuhren am Freitag auf dem Radweg die Fehrbelliner Straße in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße (zu einer Schule) entlang, alle jedoch entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Auch sie wurden verwarnt.

Die Beamten der Verkehrspolizei der Polizeidirektion Nord stellten außerdem bei Geschwindigkeitskontrollen in allen drei Landkreisen, also Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel, mit dem Handlasermessgerät 19 Verstöße fest. Der Höchstwert betrug dabei Tempo 71 in einem 50er Bereich. Einen Verstoß gegen die Gurtpflicht ahndeten die Beamten und einmal hatte ein Verkehrsteilnehmer keinen Kindersitz im Fahrzeug.

Die Kontrollen werden in der nächsten Woche fortgeführt.

Von MAZonline