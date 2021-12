Ob Operettenmelodien, 20er-Jahre-Schlager oder Wiener Klassik: Ronny Heinrich und sein Oranienburger Schlossmusikorchester sind in Neuruppin bekannt und beliebt. Am Samstag spielten sie vor 250 Gästen in der Kulturkirche weihnachtliche Weisen. Mit dabei: Drei Tenöre.