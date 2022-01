Neuruppin

85? Das ist doch nur eine Zahl. Im Hebräischen lese man von der anderen Seite, dann wäre das 58, scherzt Giora Feidman und recht hat er. Klar, er braucht eine kleine Stütze, als er mit breitem Lächeln unterm dicken Schnurrbart auf die Bühne der Neuruppiner Kulturkirche steigt, ganz Gentleman mit rotem Einstecktuch, und eine Kusshand ins Publikum wirft, seine Augen blitzen.

„Bandscheibe“ erklärt er seinen gebückten Gang – er spricht ein bisschen Deutsch und sonst auf Englisch. 240 Gäste sind am Donnerstag in die Neuruppiner Kulturkirche gekommen, um dem „König des Klezmer“ zu lauschen.

Giora Feidman hätte bereits im Dezember 2020 kommen sollen – der Corona-Lockdown verhinderte es. Er war dann für den 25. März darauf angekündigt – sein 85. Geburtstag. Auch das kam nicht zustande. Nun ist er da – den Anlass des Konzertes hat er schlichterhand geändert. Nun feiert er nicht seinen Geburtstag sondern sein 75-jähriges Bühnenjubiläum. Olala.

Aber auch nicht verwunderlich – stammt er doch in vierter Generation aus einer Familie von Klezmorim, Musikern, die auf Hochzeiten und religiösen Feiern spielen. Da fängt man früh an, vor Publikum zu spielen.

Auch der junge Giora, dessen Talent ihn aber bald an die Musikakademie führte und später von Argentinien über Israel und New York in alle Welt – auch nach Deutschland, wo er sich zuhause fühlt.

In Neuruppin steht er gemeinsam mit dem Rastrelli-Cello-Quartett auf der Bühne – das passt gut. Eine Violine wäre zu viel Konkurrenz für die Solostimme der Klarinette – ein Cello aber, das wie die Klarinette auch gern in den samtig-tiefen Tönen badet, ist wie geschaffen für den Flirt mit einer Klarinette. Und was für einer. „Ich singe durch mein Instrument“, hat Feidman einmal gesagt. Und das hört man auch.

Die erste halbe Stunde des Konzerts ist langsam und von schwermütigem Moll geprägt. Feidman spielt einfache, klare Melodien – ganz pur, ganz entrückt. Frisch komponierte Stücke von seiner neuen Scheibe – „Freundschaft“ heißt sie übersetzt und auch die Titel haben eine Botschaft: „Das Geheimnis zwischen uns“, „Nichts als Liebe“, „Kraft der Liebe“, „Respekt“, „Hoffnung“, „Gebet für einen Freund“.

Eine gute halbe Stunde lang erinnert wenig daran, das Feidman, der King of Klezmer, seinem Instrument rasend schnelle Läufe abgewinnen und die Menge in tänzerische Trance versetzen kann. „Ich komme nicht auf die Bühne, um zu zeigen, dass ich ein Instrument spielen kann. Ich nehme meine Klarinette zur Hand, um die Menschen an meinem Inneren teilhaben zu lassen“, hat er einmal gesagt.“

Mag sein, dass die schnellen Kracher in seinem Alter auf Dauer auch zu anstrengend wären, die Noten sind für ihn schon extragroß gedruckt – dass er es aber kann, beweist er später.

Nichtsdestotrotz muss man auch ein Virtuose sein, um die langen Töne einfühlsam zu spielen. Giora Feidman spielt sie oft ganz leise. Klarinettisten wissen, wie schwer es ist, dass ein langer Ton schön klingt. Umso mehr, wenn er so leise gespielt wird, wie es Feidman tut. Man hört die Seele des Spielers in diesen Tönen – und im Saal ist es mucksmäuschenstill.

„Nostalgie“ klingt warm und zärtlich, die Celli schnurren wie Schmusekatzen, dann geht‘s „Mit der Lokomotive durch unsere Erinnerungen“. Jüdische Schwermut blitzt auf. Aber schon in „Happiness“ beginnen die Töne zu hüpfen, wie man es von Feidman kennt. Sie kichern und kollern.

In „Schlafe mein Kind, die Welt ist friedlich“ leuchten und funkeln sie wie ein Air von Bach, die Celli zirpen ein sanftes Pizzicato. Und dann kommt es, das freche, fast dreckige Lachen, das Feidman wie kein anderer seiner Klarinette entlocken kann. Wie er es macht, ist sein Geheimnis.

Und schon zuckt es in den Beinen. Feidmans Instrument ächzt und klagt, kräht und knarzt, seufzt und quietscht, schnattert und schluchzt. „Donna Donna“ – ganz zart aus den Klappen getupft, ganz spielerisch und wie ein Hauch – dann legt er los und lässt den Tönen freien Lauf. Auch die Celli haben ihren Auftritt – ohne Klarinette. Mal sanft – ein andermal in einem wilden Blues. Feidman sitzt, lauscht, lächelt.

Er scherzt zwischen den Titeln, erzählt, was ihn bewegt hat zu der neuen Scheibe, die ihm als Friedensbotschafter wichtig ist. Er erzählt von einem muslimischen Komponisten, dessen Stück er in einer Kirche gespielt hat. Was sind schon Religionen, wo der Mensch doch viel wichtiger ist.

Und Musik eine universelle Sprache, die jeder versteht und die alle verbindet. Feidman lebt für die Musik und möchte damit die Welt ein Stück schöner machen. „Einmalig. So ein unverwechselbarer Klang“, sagt Zuhörer Jürgen Hasenbein nach dem Konzert ergriffen.

„Danke“, ruft Giora Feidman am Ende und breitet die Arme aus, als wolle er die ganze Welt umarmen. „Das war alles, Repertoire finished, wir haben nichts mehr“, ruft er mit verschmitztem Lächeln der frenetisch applaudierenden Menge zu, stimmt schließlich augenzwinkernd „Hänschen klein“ an. Gelächter. Er spielt süß und innig „Guten Abend, gut Nacht“ und steuert heimlich still und leise um – mitten hinein in einen seiner mitreißenden Klezmer-Tänze. 85? Ach was!

Von Regine Buddeke