Neuruppin

Am 10. August geht die Schule los – für viele Kinder beginnt an dem Tag ein neuer Lebensabschnitt. Laut dem Kreissprecher Alexander von Uleniecki sind es nach derzeitigem Stand etwa 900 Schüler, die zum Schuljahr 2020/2021 in Ostprignitz-Ruppin eingeschult werden.

Viele von ihnen werden künftig auf Bus oder Bahn angewiesen sein, um zu ihrer Schule zu kommen. Dabei haben sie – genau wie die älteren Schüler im Landkreis – Anspruch auf einen kostenfreien Schülerfahrausweis.

Etwa 10.8000 Schüler haben Anspruch

Nicht nur das: In diesem Schuljahr geht zudem ein Modellprojekt an den Start, das kostenfreie Fahrausweise unabhängig vom Wohnort ermöglicht. Wie der Kreissprecher Alexander von Uleniecki mitteilt, spiele es dann „keine Rolle, wer wo wohnt.“

Jeder der etwa 10 800 Schüler habe einen Anspruch auf den kostenfreien Fahrausweis – vorausgesetzt, er hat im Ostprignitz-Ruppin seinen Wohnsitz und besucht eine Schule im Landkreis.

Und noch eine Sache ist besonders an dem Modellprojekt: Schüler können ihre Fahrkarte nicht nur für die Fahrt zur Schule und zurück nutzen, sondern damit nachmittags zu Freunden fahren oder abends in Kino. „Das Ticket ist nicht an den Schulweg gebunden“, so Alexander von Uleniecki.

Antrag muss gestellt werden

Voraussetzung für die kostenfreie Fahrkarte ist ein Antrag, der bis Ende Mai zu stellen war. Nach derzeitigem Stand sind 5500 Anträge eingegangen, wie Alexander von Uleniecki mitteilt.

Das seien etwa 1000 mehr als noch im Vorjahr, so der Kreissprecher. Wer keinen Antrag gestellt hat, kann dies immer noch nachholen – allerdings ist dann eine pünktliche Bearbeitung bis zum Schuljahresbeginn nicht garantiert.

Modellprojekt ist nicht selbstverständlich

Dass Schüler kostenfrei Bus und Bahn benutzen können, ist keine Selbstverständlichkeit. Abgesehen von Berlin hat kein Bundesland ein solches Ticket eingeführt, nur in einzelnen Kommunen wie Rostock oder eben Ostprignitz-Ruppin fahren Schüler kostenlos mit dem ÖPNV.

Der Landkreis finanziert das Modellprojekt für das Schuljahr 2020/2021 mit jeweils zwei Millionen Euro pro Jahr. Dadurch sollen Familien finanziell unterstützt werden, das Projekt will zudem die Flut der „Elterntaxis“ eindämmen – auch im Sinne der Umwelt. Ein weiterer Grund: Der Öffentliche Personennahverkehr soll für jüngere Menschen attraktiver werden.

