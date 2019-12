Kränzliner Saal geht in die Winterpause

Kränzlin

„War schön wieder hier.“ „Es war toll, lass dich mal drücken.“ „Ein wunderbares Konzert. Danke, dass du das immer wieder machst.“ Das waren nur einige Reaktionen, die Mathias Köppen unlängst am späten Abend nach dem Auftritt des Singer-Songwriter-Duos Pat & Bell von den Gästen seines Kränzliner Saals erhielt. Die Gäste strahlten, Köppen desgleichen. Er hat nach jedem Song gejubelt und Bravo gerufen. Er liebt es, wenn im Saal die Post abgeht, das spürt man in jeder Sekunde.

Es war das letzte Konzert der Saison – über die Winterpause bleibt der Saal geschlossen. Die Heizung würde zu viel Geld verschlingen. Denn vieles, was Mathias Köppen im Saal anbietet, tut er nicht des Geldes wegen, sondern aus Liebe zur Musik. Gema, Heizung – die Kosten sind hoch. „Rechnen tut es sich nicht“, sagt Köppen, der viel aus der eigenen Tasche bezahlt. „Ich bin halt Idealist.“

Mathias Köppen hat sich mit dem Saal einen Traum erfüllt. Er liebt Musik – schon immer. Und noch mehr, seit er zum 50. Geburtstag von seiner Frau eine Gitarre geschenkt bekam. Und weil er nicht gern allein musiziert, will er andere an der Musik teilhaben lassen, die er liebt. Und er möchte allen eine Bühne geben, die wie er aus Lust und Leidenschaft Musik machen – ohne den Anspruch absoluter Perfektion zu haben. Für die gibt es die offene Bühne – von April bis September jeden Donnerstag ab 19 Uhr.

„Da kommen Leute von nah und etwas weiter weg“, sagt Köppen. Man träfe sich, jeder spiele vor, was ihm gerade auf der Seele brenne. Etwa Raimund aus Germendorf oder Kaffee und Fluppe aus Neuruppin, die regelmäßig kommen. Im Kränzliner Saal sei so schon die eine oder andere Matching-Geschichte gelaufen, haben sich Leute zu Duos oder Bands zusammengefunden. „Wir verstehen uns als musikalische Netzwerker“, sagt der 56-Jährige, der vor zwei Jahren die Band „Die coolen Socken“ gegründet hat, in der er singt und Gitarre spielt. „Ich kann beides nicht richtig – aber ich habe Spaß dabei“, sagt er und lacht.

Die anderen wohl auch: Der 73-jährige Bassist Gerhard aus Neuruppin, eine Pianistin aus Haesen, der Drummer aus Kyritz, ein Techniker und das Küken am Mikro, Yasmin, süße 21 Jahre. „Und icke: Singen, Gitarre, Faxen machen“, grient Köppen mit dem Zöpfchenbart und dem ansteckenden Funkeln in den Augen. Gerade stand ein Auftritt im Haesener Kornspeicher an – mit deutschem Rock und ganz viel Udo Lindenberg-Songs. „Aber nicht Cover – wir machen das auf unsere eigene Art“, so Köppen, der bekennender Udo-Fan ist und auch die Song von Ina Müller toll findet.

Gern holt er sich auch gute Bands von überallher in den Saal. In der Konzert-Saison 2019 wartete er mit acht Konzerten auf. Lange suchen muss er dafür nicht. „Inzwischen bewerben sich die Musiker bei mir – ich habe jährlich bestimmt um 20 Anfragen.“ Mit seiner Frau und einem Freund wählt er dann aus, wer kommen kann. Pat und Bell zum Beispiel seien super angekommen. Aber auch die Beaters. „Und Pete Gavin – ein alter Blueser. Der war nun schon das vierte Jahr bei uns.“ Und das Duo Grey Wolf und Alex Wurlitzer sei auch ein absoluter Hochkaräter gewesen.

Hätte Mathias Köppen sich das vor sechs Jahren träumen lassen, als er mit dem Saal anfing? „Klar, der Wunsch war da. Leider kommen immer noch zu wenig Leute“, sagt er. 40 bis 60 Besucher seien der Schnitt – aber in den rustikal-fantasievoll ausgestatteten Saal, der liebevoll mit zwei Oldtimern, Gitarren, nostalgischen Schildern, alten Fotografien, urigen Möbeln und Rock-Schuppen-Lichterdeko ein ganz besonderes Flair bietet, passen natürlich noch einige Leute mehr. Das wäre für die Musiker besser, erzählt Köppen. Denn die spielen stets „gegen die Tür“. Das sagt man so, wenn die Eintrittsgelder quasi die ganze Gage sind. Die sind bei Köppen moderat. Und so ist es oftmals wenig Geld, was die Bands am Ende erhalten – besonders bei zahlenmäßig starken Formationen.

„Ich wünsche mir für die Zukunft einfach noch mehr Publikum – damit ich den Bands am Ende mit gutem Gefühl die Gage zahlen kann“, so Köppen. Er weiß: „Wer einmal im Saal zum Konzert war, kommt auch wieder.“ Er hat 80 Prozent Stammkunden. „Die meisten sind begeistert. Die Mutter der Sängerin Bell hat gesagt, so was Geiles wie den Saal hat sie noch nicht gesehen“, freut sich der Gastgeber. Aber das sei genau das Ding: „Ich möchte, dass es hier allen Spaß macht: Den Künstlern, den Zuhörern und natürlich auch mir und meinem Team, die wir hier arbeiten.“

Mathias Köppen hat noch vor ein paar Jahren auch den musikalischen Nachwuchs unterstützt. Er hat Sponsoren gesucht und ein Open-Stage-Konzert für Kinder und Jugendliche ausgerichtet – mit Jury und Preisgeldern in Form von Gutscheinen für Musikinstrumente und mehr. Das klappte einst, ist aber eingeschlafen. „Es kamen keine Kinder mehr“, bedauert Köppen, der aber auch außerhalb des Saales recht rührig ist und zweimal im Jahr eine Käfer-Ausfahrt organisiert.

