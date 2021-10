Krangen

Als er das erste Auto an diesem Vormittag durch Krangen fahren sieht, blickt Bernd Joachimsmeier kurz auf. Sofort zieht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht und er hebt die Hand. Den Fahrer kennt er natürlich. Kurz darauf rollt der nächste Wagen an der Krangener Kirche vorbei und wieder winkt Joachimsmeier zur Begrüßung. Dann das Gleiche noch einmal. „Man kennt sich hier eben“, sagt der 63-Jährige.

„Man“ bedeutet in diesem Fall vor allem: Joachimsmeier kennt die Menschen. Gut 25 Jahre ist es her, dass der gebürtige Westfale in den kleinen Neuruppiner Ortsteil gezogen ist. Krangen ist seine Heimat geworden. Er liebt den Ort. Er mag die Menschen.

Und die Krangener scheinen ihn zu mögen. Nicht von ungefähr hat er bei der Wahl des neuen Ortsbeirates vor vier Wochen die meisten Stimmen aller vier Bewerber bekommen. Seit Dienstag ist er offiziell der neue Ortsvorsteher.

Bernd Joachimsmeier ist seit Dienstag neuer Ortsvorsteher von Krangen. Quelle: Reyk Grunow

Nach sieben Jahren hat das Dorf endlich wieder eine eigene politische Vertretung. Bei zwei Kommunalwahlen hatten sich keine Kandidaten für den Ortsbeirat gefunden. Dann gab es plötzlich doch vier Bewerber.

Wolfgang Wernicke ist das zu verdanken. Der Unternehmer und begeisterte Jäger hatte irgendwann in der Zeitung gelesen, dass von 2022 an alle Ortsteile von Neuruppin 10.000 Euro zur eigenen Verfügung bekommen sollen.

Wernicke dachte sich, dass Krangen da nicht leer ausgehen darf und dass die Krangener doch am bestens selbst entscheiden sollten, wie sie das Geld anlegen wollen.

Krangens neuer Ortsbeirat will beim Geld mitreden

Doch so eine Entscheidung kann nur ein Ortsbeirat fällen, das war im Frühjahr dieses Jahres allen schnell klar.

Der Zeitpunkt war günstig. Bernd Joachimsmeier war früher schon einmal Mitglied im Krangener Ortsbeirat. Damals hat der Jurist aber noch bei der Kreisverwaltung in Neuruppin gearbeitet, in der Kommunalaufsicht.

Irgendwann hatte er Bedenken, durch seine Arbeit und die Tätigkeit im Ortsbeirat könnte ein Interessenskonflikt entstehen. Er sah als einzigen Ausweg, sein Ehrenamt aufzugeben. Aber immer sei klar gewesen, dass er sich wieder für sein Dorf engagieren will, sobald das geht, sagt er.

Seit März ist Joachimsmeier pensioniert. Bei einem Treffen mit Wolfgang Wernicke hat er sich schnell bereit erklärt, für einen neuen Ortsbeirat zu kandidieren. Wenn Wernicke auch mitmacht. Hardy Riesenberg hat ebenfalls zugesagt. Auch er war früher schon einmal Mitglied im Ortsbeirat.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit Reinhard Trunte als Viertem im Bunde haben sie sich als Wählergruppe für Krangen am 26. September zur Wahl gestellt. Riesenberg, Wernicke und Joachimsmeier haben die meisten Stimmen bekommen, sie bilden jetzt den Ortsbeirat. Am Dienstag hat der sich zu seiner ersten Beratung getroffen.

Der Ortsbeirat will vor allem den Zusammenhalt in Krangen fördern

Den Zusammenhalt im Dorf fördern – darum will sich Bernd Joachimsmeier als neuer Ortsvorsteher vor allem kümmern. „Ich möchte, dass das Wir-Gefühl wieder entsteht“, sagt er. Allererste Ideen gibt es schon: Eine Seniorenweihnachtsfeier, Spielenachmittage und Grilltreffen soll es geben. Das Miteinander früherer Jahre ist das, was sich die meisten Krangener zurückwünschen, hatte sich zuletzt gezeigt.

Und dann kommen noch die konkreten Probleme: Mit dem Neuruppiner Baudezernenten Arne Krohn hat der frisch gewählte Ortsvorsteher gleich am Mittwoch einen Vor-Ort-Termin in Zermützel vereinbart. Dort gibt es die Idee, eine kleine Slipanlage für Boote zu errichten. Ein Projekt, das wichtig sein könnte für den Tourismus, findet auch Joachimsmeier und hofft auf Unterstützung aus Neuruppin.

Am 30. Oktober ist dann in der Kirche der zweite Workshop mit Einwohnern zur Zukunft des Dorfes geplant. Den ersten Teil gab es im Sommer. Hauptthema: Wie stärkt man den Zusammenhalt im Dorf?

Von Reyk Grunow