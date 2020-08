Neuruppin/Kyritz

Nach dem Corona-Fall am Gymnasium Kyritz sind vorerst 50 Personen für 14 Tage in häusliche Isolation geschickt worden – 47 Schüler und drei Lehrer, die direkten Kontakt zu der Zwölftklässlerin hatten, bei der das Coronavirus festgestellt wurde.

Die Schüler und Lehrer wurden am Donnerstag im Kyritzer Gymnasium in einem Nebenraum auf das Coronavirus getestet, die Ergebnisse sollen am Freitag vorliegen, sagte am Donnerstag Manuel Krane von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Entwarnung bei häuslichen Kontaktpersonen

Entwarnung gibt es demnach bei den häuslichen Kontaktpersonen, der Zwölftklässlerin vom Kyritzer Gymnasium. Diese waren bereits am Mittwoch getestet worden, bei keinem wurde das Coronavirus nachgewiesen, so Krane.

Die häusliche Isolation gilt nur für Infizierte sowie für Menschen, die mit der infizierten Person für mindestens 15 Minuten in direktem Kontakt gestanden haben.

Viel mehr Corona-Tests seit Ende der Ferien

Indes ist seit Ende der Sommerferien in Brandenburg die Zahl der Corona-Tests in den Ruppiner Kliniken deutlich gestiegen. „Wir haben täglich zwischen 200 und 250 Tests“, sagte am Donnerstag Susanne Rost (55), die Chefin der Kliniktochter Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD). Die OGD koordiniert die Tests. Zum Vergleich: Als in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Neuruppin Mitte März auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken eine Corona-Teststrecke aufgebaut wurde, gab es täglich nur zwischen zehn und 40 Tests am Tage.

Diese Teststrecke wird auch vorerst bleiben, wenngleich das Testzelt inzwischen abgebaut wurde. Die Patienten benötigen für den Coronatest eine Überweisung von ihrem Hausarzt, der jedoch wegen der Infektionsgefahr nicht persönlich aufgesucht werden soll. Vielmehr sollten die Symptome telefonisch mitgeteilt und dabei um einen Testtermin gebeten werden.

Die Pflichttests sind umstritten

Dieses Procedere gilt weiterhin. Hinzu kommen jedoch die Tests des medizinischen Personals und der Patienten, bevor diese im Neuruppiner Krankenhaus behandelt werden. Zudem müssen sich seit August Rückkehrer aus vom Berliner Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen.

Die Pflichttests sind umstritten und sollen wieder gekippt werden – um genügend Testkapazitäten für das Personal in Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen zu haben.

Kliniken testen auch bei Firmen vor Ort

Abgesehen davon will Brandenburg, dass in jedem Landkreis etwa 90 Kita-Kinder sowie Schüler und Lehrer aus drei Schulen auf das Virus getestet werden. Deshalb ist die OGD gerade mit dem Staatlichen Schulamt in Neuruppin im Gespräch, wie diese Tests so organisiert werden können, damit es nicht zu weiteren Unterrichtsausfällen kommt.

„Am einfachsten wäre es, wenn unsere mobilen Teams die Tests direkt vor Ort abnehmen“, sagte Rost. Davon könnten auch die Mitarbeiter in den Kitas und Schulen profitieren. Denn jeder Beschäftigte kann sich auf Wunsch bis Ende November sechs Mal auf das Virus testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt das Land Brandenburg.

Gute Zusammenarbeit mit dem Blutlabor LADR

Die Vor-Ort-Tests bietet die OGD in Absprache mit dem Blutlabor LADR in Neuruppin auch Firmen an, die um konzentrierte Tests ihrer Mitarbeiter bitten – weil diese aus dem Ausland kommen oder im Ausland arbeiten und für die Einreise einen negativen Attest benötigen. Diese Corona-Tests werden von den Firmen bezahlt.

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Blutlabor könnten die Testergebnisse innerhalb eines Tages den Betroffenen mitgeteilt werden, so Rost. Im Ernstfall werde das Ergebnis auch eingescannt und auf das Handy geschickt.

