Neuruppin

Im Jahr 2000 haben 112.930 Menschen im Kreis Ostprignitz-Ruppin gelebt. 2010 hatte der Landkreis 102.870 Einwohner, im Jahr 2020 waren es noch 98.800. Wie wird sich die Entwicklung fortsetzen? Wie viele Menschen werden künftig in Ostprignitz-Ruppin leben? Wie alt werden sie sein?

Welche Bedürfnisse werden sie haben? Wie viele Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen sind nötig? Sind neue Wohngebiet nötig? Wo könnten sie entstehen? Wie gestaltet sich der Verkehr? Brauchen wir mehr Buslinien – oder weniger? Mehr Radwege? Mehr oder andere Feuerwehrstandorte? Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus?

All das sind Fragen, auf die die Kreisverwaltung in Neuruppin zurzeit nur eingeschränkte Antworten hat – oder auch gar keine. In vielen Ämtern liegen viele verschiedene Konzepte und Pläne für einzelne Aspekte und Teilthemen vor. Doch es gibt nirgends ein zusammenhängendes Konzept, das all diese Pläne bündelt.

Ein Konzept für ganz OPR bis 2035 und darüber hinaus

Victoria Juraschek will das ändern. Sie leitete seit einem Jahr das Team Kreisentwicklung im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen will sie jetzt erstmals ein umfassendes Entwicklungskonzept für Ostprignitz-Ruppin bis zum Jahr 2035 und darüber hinaus aufstellen.

„Wir wollen die Lebensverhältnisse überall im Landkreis aufrechterhalten und möglichst verbessern“, sagt Victoria Juraschek. Die große Frage ist, wie das angesichts von Problemen wie Einwohnerverlust und Klimawandel funktionieren kann.

Seit 2020 leitet Victoria Juraschek das Team Kreisentwicklung in der Kreisverwaltung in Neuruppin. Quelle: Christamaria Ruch/Archiv

Viele Städte und größere Gemeinden haben solche Konzepte seit Langem. Auch, weil die Landesregierung in der Vergangenheit darauf gedungen hatte, die eigenen Stärken und Schwäche zu analysieren und Zukunftskonzepte aufzustellen, wenn die Gemeinden Fördermittel wollten.

Oft sind die Konzepte in jahrelanger Diskussion und mit Unterstützung externer Planungsbüros entstanden. Sie waren aufwändig und teuer.

Kreisverwaltung will das Konzept selbst aufstellen

Ein Entwicklungskonzept für ganz Ostprignitz-Ruppin gibt es dagegen bisher nicht. Victoria Juraschek will das nun entwickeln. Um Kosten zu sparen allein mit der Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und ganz ohne Hilfe von außen.

Beim Kreis Stendal in Sachsen-Anhalt hat sich die Verwaltung schon erkundigt, wie so etwas funktioniert. Dort gibt es ein solches Konzept bereits. Dieser Kreis hat bereits ein eigenes Entwicklungskonzept, viele andere noch nicht.

Würde der Landkreis ein Planungsbüro mit der Erarbeitung eines solchen Papieres beauftragen, würde das rund 100.000 bis 150.000 Euro kosten, schätzt Victoria Juraschek. Die Verwaltung in Neuruppin will mit insgesamt 39.500 Euro auskommen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem Konzept soll es um Themen wie Demografie, Siedlungs- und Raumstruktur, Wohnen, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft, Landschaftsraum und Umwelt, Energie und Mobilität gehen. Etwa drei Jahre Arbeit hat das Team für sein erstes Kreisentwicklungskonzept veranschlagt. 2024 soll es vorliegen. Ein ambitionierter Plan und doch gibt es im Kreistag einige Zweifel an ihm.

Manchem Abgeordneten dauert es schlicht zu lange, bis das erste Konzept vorliegen soll. Dann 2024 wird es schon wieder Kommunalwahlen in Brandenburg geben. Auch der Kreistag wird dann neu gewählt.

Einigen Kreistagsabgeordneten dauert der Prozess zu lange

„Wahrscheinlich haben wir frühestens 2024 ein Ergebnis, also nicht mehr dieser Kreistag“, gibt der SPD-Abgeordnete Robert Liefke zu bedenken. Ihm geht das nicht schnell genug. „Es dauert sicher sechs bis acht Jahre, bis die erste Umsetzung kommt“, kritisierte er den Plan bei der jüngsten Beratung des Kreistages: „Das halte ich für schwierig. Bis dahin werden wir von den Realitäten überholt.“

Es sollte doch schnell möglich sein, die schon vorstehenden Konzepte der Gemeinden zusammenzufassen. Und mit einem externen Büro gehe das sicherlich schneller. „Wir haben das Geld doch.“

Selbstverständlich würden die Konzepte der Gemeinden berücksichtigt, sagt Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Doch das Kreisentwicklungskonzept soll darüber hinaus gehen. Die Gemeinden sollen von Anfang an mit im Boot sein, dürften aber auch nicht bevormundet werden, warnt Landrat Reinhardt.

Tatsächlich sei das Konzept auch eher etwas für die fernere Zukunft. „Aber wer wir müssen damit irgendwann anfangen“, sagt Reinhardt. „Momentan haben wir nichts.“

Der Landrat appellierte an den Kreistag, wenigstens den Startschuss zu geben, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Unterstützung bekommt er von Philipp Wacker von der CDU: „Ich finde die Idee super“, sagt er. „Und ich finde es super, dass wir es selbst machen wollen.“ Der Kreistag stimmte dem schließlich zu.

Von Reyk Grunow